Tria accerchiato sui minibot ribadisce | Non saranno introdotti

(Di martedì 18 giugno 2019) “Non Abbiamo bisogno deiper il semplice motivo che il debito della pubblica amministrazione verso le imprese è ormai poco più che fisiologico, ormai si paga nei tempi previsti dalla legge e mi augurerei che il settore privato pagasse negli stessi termini in cui paga lo stato”. Lo ha ribadito ai giornalisti il ministro dell’Economia Giovanniribattendo alle dichiarazioni del vicepremier Salvini.ha aggiunto: “Siamo in grado di pagare mediante euro i nostri debiti, non ho bisogno di misure alternative, sia pure in modo disuguale la pubblica amministrazione rispetta i termini di pagamento e laddove ciò non avviene non è per mancanza di fondi ma semplicemente per problemi di tipo amministrativo”.“Isono un mezzo per un fine, far pagare i debiti dello Stato a imprese e cittadini. Seha un ...

