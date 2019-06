Madame X di Madonna è una possibile Babele del pop recensione

Madonna torna con il nuovo album Madame X : Madonna pubblica oggi in tutto il mondo il suo 14mo disco di studio "Madame X" (Live Nation, Interscope Records e

Madonna si reinventa. I brani di "Madame X" sono un giro del mondo - : Paolo Giordano Dalla citazione dello «Schiaccianoci» fino a hip hop e fado. La regina delle popstar è rinata Alla fine si capisce che Madonna ce l'ha fatta. A (quasi) 61 anni aveva la missione impossibile ossia sopravvivere al proprio mito senza snaturarlo. E il nuovo disco Madame X, in uscita il 14, conferma che questa fuoriclasse inimitabile ritorna in gioco per vincere. Ha cambiato molto per rimanere identica a se stessa, si è ...

«Madame X» : com’è il nuovo album di Madonna : Madame XMadame XMadame XMadame XMadame XMadame XMadame XMadame XMadame XMadame XMadame XMadame XMadame XCome accade ormai di frequente, quando si parla delle sue produzioni discografiche, il nuovo album di Madonna, in uscita il 14 giugno con Universal, non assomiglia a niente di quello che potevamo aspettarci. Per il suo quattordicesimo disco, infatti, la popstar ha deciso di rimescolare le carte e regalarci la sua opera più sperimentale, la più ...

Le date europee del tour di Madonna nel 2020 per Madame X - in sole 3 città : biglietti in prevendita : Dopo l'annuncio dei concerti nei teatri americani arrivano anche le date europee del tour di Madonna per l'album Madame X, che uscirà il 14 giugno in tutto il mondo. La Ciccone aveva annunciato, con grande sorpresa di molti, il suo primo tour interamente ambientato in teatri e auditorium nelle maggiori città statunitensi - poche località ma molte date per ognuna di esse - per presentare in modo più intimo i brani del nuovo album di inediti in ...

Audio e testo di Future di Madonna feat. Quavo - per Madame X e il rapper dei Migos il reggae è il futuro : Continuando a pubblicare un brano a settimana fino all'uscita dell'album Madame X prevista il 14 giugno, la Ciccone sta dando un'idea di quanto sia variegato, in termini di generi musicali esplorati, il suo prossimo progetto di inediti: il nuovo singolo Future di Madonna feat. Quavo è un brano reggae / elettronico in cui i due artisti fanno un uso fin troppo abbondante - e fastidioso - di autotune. Se il primo singolo Medellín con Maluma era ...

Audio e testo di Crave di Madonna feat. Swae Lee - un sexy groove per il terzo singolo da Madame X : Mantenendo la sua promessa di rilasciare cinque inediti prima dell'uscita dell'album Madame X, la Regina del Pop continua a pubblicare singoli promozionali dal nuovo album: Crave di Madonna feat. Swae Lee è il terzo brano scelto per anticipare il disco in arrivo sul mercato mondiale il prossimo 14 giugno. Un nuovo featuring per Madonna, dopo quello con Maluma in Medellin che ha fatto da apripista all'intero progetto ed è stato accolto con ...

Tra i concerti di Madonna in tour nei teatri manca l’Italia - Madame X arriva nel 2020 con le date europee? : A poche settimane dall'uscita del nuovo album Madame X, sono stati annunciati i primi concerti di Madonna in tour nei teatri da settembre 2019: una tournée diversa dalla precedente, che porterà la regina del pop in luoghi più ristretti per realizzare una serie di spettacoli "più intimi", come nelle intenzioni dell'artista. Il tour promosso da Live Nation prenderà il via il 12 settembre a partire dalla città di New York, in cui Madonna terrà ...

Madonna : il «Madame X Tour 2019» sarà nei teatri (e non arriverà in Italia - per ora) : Billboard Music Awards 2019: Madonna e MalumaBillboard Music Awards 2019: Madonna e MalumaBillboard Music Awards 2019: Madonna e MalumaBillboard Music Awards 2019: Madonna e MalumaBillboard Music Awards 2019: Madonna e MalumaBillboard Music Awards 2019: Madonna e MalumaBillboard Music Awards 2019: Madonna e MalumaBillboard Music Awards 2019: Madonna e MalumaSi inizia il 12 settembre alla NY BAM Howard Gilman Opera House di New York. Nessuno ...

La spettacolare (e milionaria) esibizione di Madonna ai Billboard Music Awards con Maluma in Medellin anticipa Madame X (video) : Madonna ai Billboard Music Awards ritorna sul palco e lo fa in grande stile, così com'è abituata a fare da molti anni a questa parte. L'esibizione prelude al rilascio del nuovo album di inediti che Lady Ciccone ha annunciato per il mese di giugno e che conterrà anche Medellin, il brano portato alla cerimonia di premiazione in duetto con Maluma. Una goccia di talento in un mare di ambizione, avrebbe detto di lei Mick Jagger, eppure Madonna ...

Madonna - il video di Medellin con Maluma/ Madame X : nuovo album per la Queen del Pop : Madonna in esclusiva per MTV, ha presentato al mondo intero, il video del suo nuovo singolo 'Medellin', in coppia con Maluma.