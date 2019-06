scuolainforma

(Di martedì 18 giugno 2019) L’On., membro della VII Commissione Istruzione della Camera dei Deputati, affida ad un post su Facebook le riflessioni circa la necessità di stabilizzare gli insegnanti diche ogni anno vengono nominati con contratti di supplenza. Di seguito il post su Facebook. Insegnare sulnon è una passeggiata. Ci vogliono qualità che sono ben diverse rispetto all’insegnare la disciplina. Ho sempre pensato che fossero due lavori completamente diversi, avendoli fatti entrambi per anni. Mettiamoci d’accordo una volte per tutte. Ha o non ha senso prendere la specializzazione sul? Ha o non ha senso dire che in questo Paese studiare serva a qualcosa, visto che ogni giorno che passa nutro dei dubbi sempre più feroci? Hanno o non hanno diritto gli studenti diversamente abili a personale specializzato che sappia veramente includere? Sono domande serie e ...

scuolainforma : Lucia Azzolina, sostegno diventi classe di concorso stabile - ilbuonpaztore : @AzzolinaLucia Esatto , concordo Lucia Azzolina ... - sergimagugliani : RT @Newsinunclick: -