Il gameplay di Borderlands 3 a rischio nei primi mesi come in Anthem e Destiny 2?

Tutti i segreti di Borderlands 3 - quello che (forse) vi siete persi nel gameplay reveal : È stato senza ombra di dubbio un reveal parecchio atteso quello di Borderlands 3, atteso nuovo capitolo della saga curata dai ragazzi di Gearbox pronta ad approdare sugli scaffali a distanza di ormai sette anni dal precedente episodio della serie regolare (tralasciando quindi Borderlands The Pre Sequel datato 2014). La premessa fondamentale che ci viene da fare in merito a Borderlands 3 è sicuramente quella inerente le microtransazioni. Nel ...

Borderlands 3 in azione in 15 minuti di video gameplay : Borderlands 3 è senza dubbio uno dei titoli più attesi di questo 2019 e, dal reveal ufficiale di pochi giorni fa, la rete è stata letteralmente invasa dalle informazioni sul gioco.Vi abbiamo parlato delle microtransazioni (solo cosmetiche), della durata della campagna principale (circa 30 ore), dei futuri DLC che non introdurranno altri personaggi giocabili e, soprattutto, vi abbiamo proposto la nostra puntuale anteprima.Ora, però, è giunto il ...

Borderlands 3 si mostra nel trailer ufficiale dell'evento di presentazione del gameplay : L'attesissimo Borderlands 3 è realtà e, nella giornata di ieri, un evento dedicato ci ha fornito il primo sguardo al gameplay del gioco.In questa occasione abbiamo visto uno dei nuovi Vault Hunters, Amara, un personaggio di classe Siren, alla Quick Change Station, dove potrete personalizzare l'aspetto del vostro personaggio. Questo include teste, pelle, colore, emote e altro. Qui si potrà anche modificare l'albero delle abilità e ...

Borderlands 3 in azione in alcuni video gameplay che mostrano scontri con i boss e le opzioni di personalizzazione : Come saprete, nella giornata di ieri è stato finalmente svelato il gameplay dell'attesissimo Borderlands 3 di Gearbox in un evento reveal. Un primo assaggio del nuovo capitolo della serie ve lo abbiamo proposto ieri, insieme alla nostra anteprima.Oggi, grazie ad alcuni video pubblicati da IGN, possiamo approfondire la conoscenza di Borderlands 3.Nello specifico, i filmati mostrano due boss fight e le opzioni di personalizzazione presenti a ...

Borderlands 3 : Gearbox ci mostra tutte le novità del gioco tramite esplosive sezioni di gameplay : Direttamente dal palco del nuovo evento dedicato all'attesissimo Borderlands 3, il CEO di Gearbox Randy Pitchford e Paul Sage (Creative Director) hanno svelato alcune delle caratteristiche del nuovo episodio tramite una serie di video gameplay. Grazie ad essi possiamo farci un'idea più precisa di diversi argomenti, tra cui boss, sistema di loot (molto importante in un gioco del genere) ed interazione con l'ambiente di gioco. Gli argomenti ...

Borderlands 3 : Nuovi dettagli e primo gameplay Trailer : Il momento tanto attesto è finalmente giunto, Borderlands 3 si mostra nel suo primo Gameplay Trailer, per tale occasione vengono divulgate Nuovi dettagli che vogliamo condividere con voi di seguito. Borderlands 3: Gameplay Trailer e Nuovi dettagli Annunciati dei contenuti post lancio e attività Endgame che verranno svelati durante l’E3 Previsti 4 differenti DLC incentrati sulla trama, attività come eventi e raid Ogni ...

Borderlands 3 : Gearbox ci mostra tutte le novità del gioco - tramite esplosive sezioni di gameplay : Direttamente dal palco del nuovo evento dedicato all'attesissimo Borderlands 3, il CEO di Gearbox Randy Pitchford e Paul Sage (Creative Director) hanno svelato alcune delle caratteristiche del nuovo episodio tramite una serie di video gameplay. Grazie ad essi possiamo farci un'idea più precisa di diversi argomenti, tra cui boss, sistema di loot (molto importante in un gioco del genere) ed interazione con l'ambiente di gioco. Gli argomenti ...

Alle 19 scoprite con noi il gameplay di Borderlands 3 : Borderlands 3 è realtà ma le domande sul nuovo capitolo della saga targata Gearbox non mancano di certo. Soprattutto il gameplay è ciò che incuriosisce dato che la voglia di scoprire eventuali novità di una formula di gioco molto amata è Alle stelle. Per fortuna questa sera ci sarà spazio proprio per il reveal del gameplay. Ecco come Gearbox ha presentato questo appuntamento molto atteso dai fan della serie:Nonostante un incredibile lavoro da ...