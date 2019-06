I bambini morti di encefalite in India sono più di 100

Epidemia di encefalite acuta in India : morti almeno 103 bambini : In India sono ormai 103 i bambini morti nello Stato di Bihar, per un’Epidemia di encefalite acuta: lo hanno reso noto le autorità, come riferito dalla BBC. almeno 200 pazienti, molti dei quali minori sotto ai 10 anni, sono ancora in cura in ospedale. Le autorità hanno precisato che hanno riferito che molte vittime sono decedute per ipoglicemia o basso livello di zuccheri nel sangue. Il governo Indiano ha fatto sapere che “estenderà ...

LITCHI - 50 bambini morti DOPO AVER MANGIATO IL FRUTTO/ India - cosa sta succedendo : India, 50 BAMBINI MORTI e altri 150 ricoverati in gravissime condizioni DOPO AVER MANGIATO il LITCHI. Ecco cosa può succedere mangiando il FRUTTO.

Almeno 31 bambini morti negli ultimi 10 giorni per una malattia cerebrale dopo aver mangiato dei lychee : Solo negli ultimi 10 giorni Almeno 31 bambini sono morti dopo aver mangiato dei lychee per una malattia cerebrale mortale causata da una sostanza tossica contenuta nel frutto esotico. È successo in India, come riferisce il Guardian: le morti sono state registrate in due ospedali del distretto di Muzaffarpur, nell’est del Paese, famoso proprio per le sue coltivazioni di lychee. Il funzionario sanitario Ashok Kumar Singh ha spiegato che ...

In India almeno 31 bambini sono morti per una possibile intossicazione legata ai litchi : almeno 31 bambini sono morti nel nord dell’India per una encefalite che si sospetta sia legata a una sostanza tossica trovata in alcuni frutti di litchi. Altri 40 bambini hanno sintomi simili ai bambini morti (convulsioni e stato di alterazione

Tossina in frutti esotici : 31 bambini morti - 40 in ospedale : Preoccupazione nel Nord dell’India per i casi di encefalite acuta che negli ultimi 10 giorni hanno provocato la morte di almeno 31 bambini (24 bambini sono deceduti all’ospedale universitario Sri Krishna, altri 7 in un ospedale privato, tutti per un’infiammazione cerebrale acuta, come confermato dal dottor Ashok Kumar Singh). La maggior parte dei bimbi era ipoglicemica. Altri 40 minori mostrano sintomi analoghi e sono ...

Franco Bechis contro Jean-Claude Juncker : "I bambini morti che scorda - trascinerà l'Italia all'inferno" : Jean-Claude Juncker non ha fatto attendere il proprio commento dopo l'ok del Comitato economico e finanziario alla procedura d'infrazione nei confronti dell'Italia. Commento durissimo contro l'Italia e stigmatizzato da Franco Bechis: "L'Europa ci vuole punire, i tecnici hanno promesso anni di infern

Migranti - sette morti in un nuovo naufragio : due sono bambini : In salvo 57 persone. L'imbarcazione sulla quale viaggiavano dalla costa turca alla Grecia si è rovesciata a 2,5 miglia...

Brasile - si ribalta bus di turisti : dieci morti - due sono bambini : Terribile incidente stradale la scorsa notte lungo l'autostrada Floriano Rodrigues Pinheiro, nel tratto montuoso di Campos do Jordao, nello Stato brasiliano di San Paolo: dieci persone hanno perso la vita, e 51 sono rimaste ferite, dopo che un pullman turistico si è ribaltato provocando una serie di tamponamenti a catena. Le cause dell'incidente dovranno essere chiarite, ma uno dei passeggeri del bus ha riferito al sito di notizie G1 che il ...

Libia - si rovescia barcone con 95 persone a bordo : due morti e 20 dispersi. Sopra anche donne e almeno nove bambini : Sono 73, al momento, i migranti messi in salvo dopo il naufragio di un barcone con 95 persone a bordo. Due, per il momento, i corpi senza vita recuperati, mentre continuano le ricerche delle ultime 20 persone che erano a bordo dell’imbarcazione. A dare la notizia, per prima, è stata la Guardia Costiera libica, che sta ancora svolgendo le operazioni di salvataggio e ricerca dei dispersi, attraverso il proprio profilo Twitter parlando di ...

Germania - due bambini di 4 e 7 anni morti annegati in uno stagno : Tragedia in Germania, dove due bambini di sette e quattro anni sono stati ritrovati senza vita nel laghetto del giardino dei vicini di casa. E' successo ad Heere, nella Bassa Sassonia, ieri sera. Poco prima, intorno alle 21.30, dei bimbi si erano perse le tracce ed erano scattate le ricerche. Le autorità sono arrivate sul posto quando le madri avevano già trovato i piccoli. A nulla sono serviti i tentativi di rianimarli da parte dei ...

Oxfam : due miliardi di persone non hanno accesso ai farmaci. Solo nel 2017 sono morti tre milioni di bambini : Nel 2017, più di tre milioni di bambini sono morti perché non avevano accesso a vaccini e farmaci di base. È questa la misura del costo, spesso insostenibile, delle cure mediche. Al mondo, sono circa due miliardi le persone che non possono permettersi neanche quelle essenziali. Una disuguaglianza che colpisce soprattutto i paesi più poveri, ma che impatta anche in Italia, dove il costo dei farmaci rappresenta il 20% della spesa sanitaria ...

Aereo in fiamme in Russia : decine di morti e feriti - tra le vittime anche bambini : Il bilancio dell’incendio divampato ieri su un Aereo Aeroflot all’aeroporto Sheremetyevo di Mosca è salito ad almeno 41 morti e alcuni feriti. Tra le vittime anche due bambini e un assistente di volo, secondo quanto riferiscono i media locali. Il Sukhoi Superjet 100 è andato a fuoco dopo un atterraggio di emergenza, forse causato da problemi ai sistemi elettrici. A bordo 73 passeggeri e 5 membri dell’equipaggio. Un testimone ha ...

Migranti : 9 morti nell’Egeo - 5 sono bambini | Ue : "Italia lavori ad accordi su sbarchi" : sono almeno nove i Migranti morti nel Mar Egeo, quattro donne e cinque bambini, a seguito del naufragio di un barcone su cui viaggiavano diciassette persone e che si stava dirigendo verso le isole greche. Tre i dispersi.Altri cinque Migranti che erano a bordo del natante affondato, tra cui un bambino e una donna, sono stati salvati dalla guardia costiera turca intervenuta al largo della località di Ayvalik con quattro mezzi navali e un ...

