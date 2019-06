Gabriel Meluk su Twitter | “James può giocare solo con Ancelotti”

ilnapolista

(Di martedì 18 giugno 2019) Il giornalista colombianoconferma sula notizia di James Rodriguez in arrivo al Napoli. “James finalmente giocherà a Napoli. È inquietante che il nostro più grande crack (lo è, punto!) possacon un tecnico: Ancelotti. Sarà in compagnia del suo ex cognato, David Ospina”. James finalmente jugará en el Nápoles. No deja de ser inquietante que nuestro más grande crack (¡lo es, y punto!)pueda jugar con un técnico: Ancelotti. Será compañero de su excuñado, David Ospina. —(@LeCuenta) 18 giugno 2019 L'articolosu: “James puòcon Ancelotti” ilNapolista.

zazoomblog : Gabriel Meluk su Twitter: “Finalmente James giocherà nel Napoli” - #Gabriel #Meluk #Twitter: #“Finalmente - napolista : Gabriel Meluk: “Finalmente James giocherà nel Napoli” Il giornalista colombiano su Twitter: “E’ inquietante che pos… -