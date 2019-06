Fusione FCA-Renault | ripartono trattative per l’operazione Le indiscrezioni

Fca-Renault - riaperto il dossier della Fusione. Allo studio la riduzione della quota dello Stato : Qualche giorno dopo il ritiro dell’offerta di matrimonio con Renault da parte di Fca, il ministro delle Finanze francese Bruno Le Maire aveva osservato: “La fusione con Fca resta una bella opportunità, perché dà accesso al mercato americano e perché dà a Fca accesso alle tecnologie elettriche di cui ha bisogno”. Ora secondo Il Sole 24 Ore, che conferma anticipazioni riportate da Reuters e dal Corriere nei giorni scorsi, la trattativa ...

FCA-Renault - Le Maire si difende dalle accuse di Senard : nessun veto sulla Fusione : Bruno Le Maire si difende dagli attacchi ricevuti ieri dal presidente della Renault, Jean-Dominique Senard. Il ministro dell'Economia francese, nel corso dell'ennesima intervista concessa negli ultimi giorni a un organo di stampa, ha in particolare escluso che la Francia abbia posto un veto sul matrimonio con la Fiat Chrysler Automobiles.Le accuse di Senard. Ieri Senard ha colto l'occasione dell'assemblea degli azionisti per togliersi qualche ...

Senard difende la Fusione Fca-Renault : “Progetto eccezionale” : Nonè andato certo per vie traverse. Ieri, Jean-Dominique Senard, presidente di Renault dal gennaio scorso, all’assemblea generale della casa automobilistica ha espresso esplicitamente rammarico e delusione per la mancata fusione con Fiat-Chrysler. Si è detto «dispiaciuto» per l’esito del cda, giovedì scorso, che ha bocciato l’avvio del negoziato in...

Il presidente della Renault Sénard difende la Fusione "eccezionale" con Fca : Il presidente di Renault Jean-Dominique Sénard, nel corso dell’Assemblea Generale del gruppo a Parigi, ha pronunciato una lungo discorso in difesa del progetto di fusione con Fiat-Chrysler.“Non so cosa ci riserverà l’avvenire, quello che posso dire è che questo progetto resta nella mia mente come un tema assolutamente notevole ed eccezionale”, ha dichiarato il numero uno di Renault, dicendosi ...

FCA-Renault - Allo studio la possibilità di riprendere le trattative per la Fusione : Il gruppo FCA e la Renault stanno valutando come riaprire il tavolo dei negoziati sulla proposta di fusione saltata la scorsa settimana e come ottenere il sostegno della Nissan. L'indiscrezione è stata lanciata dalla Reuters, ma sono molte le ricostruzioni della stampa internazionale emerse nelle ultime ore su un quadro dei rapporti in grande evoluzione tra tutte le parti in causa.Le richieste della Nissan. Per capire la situazione bisogna ...

Fca e la Fusione con Renault - il dramma delle alleanze : la scelta di Sergio Marchionne prima di morire : Certo, sulla trattativa Fca-Renault c'è stato il pesantissimo intervento del governo di Emmanuel Macron, giustificato dal fatto che lo Stato francese controlla il 15 per cento di Reanult che a sua volta controlla il 43,4 per cento della Nissan.

La non Fusione tra Fca e Renault e l'incontro tra Salvini e Di Maio : Draghi sui minibot: "O sono moneta o sono debito". Insomma, non ci sono terze vie, tranne una, che aggiungiamo per farvene parlare a cena: sono una idiozia e anche pericolosa.

Fca : Cgil Cisl e Uil Basilicata - 'bene ha fatto a ritirare proposta Fusione' : Melfi, 6 giu. (AdnKronos) - "Meglio non aver accettato alleanze in posizioni di subalternità. Ha fatto bene Fca a ritirare la proposta di fusione con i francesi. Resta l'esigenza di nuove sinergie per affrontare al meglio il futuro sui grandi investimenti, in particolare sull'elettrico e la guida autonoma"

