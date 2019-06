Arresto Platini | Tardelli | “Sono d’accordo con Michel | non c’entra nulla”

calcioweb.eu

(Di martedì 18 giugno 2019) Hanno fatto parte, insieme, della grande Juve degli anni ’80 che ha vinto tutto in Italia e non solo. Adesso, Marcova in difesa dell’ex compagno, in stato di fermo dopo l’indagine relativa all’assegnazione dei Mondiali in Qatar del 2022. Queste le parole dell’ex centrocampista a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio 1 “L’di? E’ un argomento del quale non mi piace parlare, non si sanno bene le cose ed io sono d’accordo con: sono certo che non c’entra nulla, non credo che possa aver fatto queste cose”.L'articolo: “Sono d’accordo con, non c’entra nulla” CalcioWeb.

espressonline : ?? In esclusiva per l'Italia tutti i dettagli sull'arresto di Michel Platini per corruzione #footballleaks… - ilpost : Michel Platini è stato fermato dalla polizia francese - lucacola9 : RT @Ruttosporc: Uscite le prime immagini di #Platini dopo l'arresto. -