Tumorial | la prima serie di tutorial per aiutare gli adolescenti ad affrontare il cancro

(Di lunedì 17 giugno 2019) Ladi videopercon ilche aiuta adla diagnosi e ad accettare tutti i cambiamenti nel corpo e nella mente che la malattia provoca. Dalla perdita dei capelli al calo dell’autostima. E offre consigli su come gestire il rapporto con i genitori, il sesso, la scuola e pure i social. Si chiama ““, 24 video in tutto, a cui hanno lavorato 47 ragazzi tra i 14 e i 25 anni ricoverati all’Istituto nazionale dei tumori di Milano (26 dei quali attualmente in cura al reparto di Pediatria oncologica e 21 che hanno già terminato il percorso terapeutico). Un’iniziativa del Progetto Giovani, nato nel 2011 per migliorare l’accesso alle cure dei pazienti in età adolescenziale. I primi dieci video sono in rete da qualche giorno. Si possono vedere su YouTube o sulla pagina Facebook dedicata al progetto. Gli altri usciranno a ...

