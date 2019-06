Prima dell' alba - La Rampa | la cura Rai 3 fa bene a Salvo Sottile

Conte vuole più tempo da Bruxelles e dice no al "Primato della finanza" : Il premier Giuseppe Conte punta ad abbassare i toni con la Commissione Europea, "vedo tanta agitazione, la lettera Conterrà un messaggio politico", dice. Ma sulla procedura di infrazione per disavanzo eccessivo i messaggi giunti da Bruxelles sono chiari: servono impegni ben precisi. Il presidente del Consiglio però sottolinea di voler rivolgersi alla "nuova legislatura europea", non quindi ai vertici in scadenza, "quindi che arrivi un ...

Lotta - Europei cadetti Faenza 2019 : eliminati tutti gli azzurrini della greco-romana nella Prima giornata : Non giungono grandi notizie per l’Italia nella prima giornata degli Europei cadetti di Lotta: oggi sulle materassine cinque categorie della greco-romana ed altrettanti azzurrini in gara, nessuno dei quali però fa molta strada. Due italiani superano il turno di qualificazione ma poi escono agli ottavi, gli altri tre escono al primo incontro: nessuno di loro accede ai ripescaggi per il bronzo che andranno in scena domani. Elia Caresia (48 ...

Conferenza Totti - i tifosi della Roma : “Speravo de morì Prima” : Le parole di Francesco Totti durante gli 85 minuti di Conferenza al Salone d’Onore del Coni hanno scatenato i commenti dei tifosi della Roma sui social. “Ho sempre sostenuto che il male della Roma sia questa società. Sarò sempre dalla parte di Totti. Ci vedremo presto capitano, ci affosseranno ma riusciremo a rinascere!” scrive un sostenitore di Totti. “Poche, semplici parole ma lo sguardo diceva tutto. Un signore ...

Giuseppe Conte all’Ue : “Il Primato della finanza non offre chances di crescita all’Europa” : Giuseppe Conte, tenta di placare l'agitazione mediatica riguardo alla risposta che l'Italia deve ancora inviare a Bruxelles. "Che arrivi un giorno prima o un giorno dopo non cambia molto. In realtà si tratta di un messaggio politico alla nuova legislatura europea, che posso anticipare: il primato della finanza non offre chances di crescita all’Europa", afferma il presidente del Consiglio.Continua a leggere

«Le attrici si frequentano - non si sposano» : il consiglio del principe Filippo ad Harry Prima delle nozze con Meghan : «Le attrici si frequentano ma non si sposano». Sarebbero state queste le parole che il principe Filippo, nonno di Harry, avrebbe detto al nipote dopo aver scoperto che si era fidanzato...

Toronto - Virginia Raffaele premiata per “Come quando fuori piove” : “Voi italiani in Canada vi siete levati Prima della tragedia” : premiata a Toronto all’Italian Contemporary Film Festival per la serie tv “Come quando fuori piove” andata in onda la passata stagione su Canale 9, Virginia Raffaele non perde l’occasione di fare dell’ironia. “È la prima volta che vengo in Canada e sono molto felice, è come stare in America ma con il colesterolo a posto”, ha dichiarato l’attrice sul palco canadese davanti ad un teatro gremito di fan. La Raffaele ha poi continuato ironizzando ...

Al via le riprese di The Umbrella Academy 2 - foto col cast della serie Netflix alla Prima lettura del copione : Le riprese di The Umbrella Academy 2 sono ufficialmente iniziate. Lo comunica Gerard Way, creatore della serie tratta dai fumetti omonimi, nonché produttore esecutivo, condividendo alcune foto dal dietro le quinte che testimoniano l'incontro del cast per la seconda stagione. Netflix aveva rinnovato The Umbrealla Academy lo scorso aprile, un annuncio scontato visto i risultati. La serie risultava infatti tra le più viste sulla piattaforma, con ...

Sto tornando da vo! L’ultima telefonata ai familiari Prima della tragedia : Il caso del 64enne Gianpaolo Bertuzzi aveva fatto parlare tutta Italia, arrivando a Chi L'ha Visto? Dopo essere scomparso all'improvviso. La sua auto abbandonata era nel porto di Ancona. Dopo due settimane, aveva deciso di tornare dalla famiglia, ma il mezzo è andato a fuoco a pochi chilometri da casa. Si era allontanato da casa senza dare nessuna spiegazioni, salvo poi contattare i suoi cari per far sapere che presto sarebbe tornato. Ma ...

Prima dell'alba - anticipazioni puntata 17 giugno 2019 : Da stasera su Rai 3, per la Prima volta con un’edizione speciale in Prima serata dal titolo Prima dell’alba – La Rampa, riprende il viaggio di Salvo Sottile alla scoperta dell’universo notturno in tutte le sue declinazioni, dai lavori più insoliti alla perdizione del crimine, dalle battaglie delle forze dell’ordine ai luoghi del divertimento by night, fino alle più nascoste trasgressioni. TvBlog seguirà la Prima puntata in liveblogging.Dopo ...

In antePrima al Taormina Film Fest - The noisy silence di Agostino Fontana affronta la ciclicità delle violenze personali : Prodotto da SLY Production di Silvestro Mariano E SLY Asset LTD in co-produzione con Simona Diana e distribuito da Prem1ere Film, The noisy silence è il primo cortometraggio diretto da Agostino Fontana. Interpretato da Giuseppe Zeno (recentemente visto al cinema ne La tenerezza di Gianni Amelio e in tv ne Il paradiso delle signore e Tutto può succedere) Gaia Bermani Amaral (Un passo dal cielo in tv, Malati di sesso al cinema), Jenna Thiam ...

Il profumo della Primavera sboccia su pelle e capelli : Sono passati 18 anni dal suo arrivo sul mercato. Eppure l’Huile Prodigieuse® di Nuxe continua a conquistare e coccolare le donne come fosse il primo giorno. Il suo inconfondibile flacone squadrato sormontato dal tappo dorato, e quel jus dal colore ambrato che evoca uno scirocco incandescente l’hanno reso un’icona dell’universo della bellezza, il numero 1* nel mercato degli oli idratanti per il corpo per le donne in Italia. Uno di quei gioielli ...