Per la riforma della giustizia Conte apre all' opposizione | Sarebbe bello il suo

Csm - la spinta di Mattarella Per riformare il Consiglio : ROMA Non scioglie il Csm per non insabbiare né l'intenzione mostrata dai partiti di cambiare i criteri di elezione, né i procedimenti disciplinari nei confronti dei magistrati...

La Cultura italiana sta Per essere riformata. Di nuovo : Cultura, si cambia. Picconata o smontata, un po' alla volta la “riforma Franceschini” del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali verrà smantellata. Il ministro a 5 Stelle Alberto Bonisoli, dopo lunghi mesi ha ora “pronta una bozza di riorganizzazione” del Ministero, come si può leggere in una cronaca del supplemento Robinson-la Repubblica. E secondo quali linee guida? Riassunto, il nocciolo è in po' questa: si eliminano decentramento e ...

SuPerchampions - la Lega di A boccia la riforma delle coppe europee : solo la Juventus vota a favore : La Lega Serie A boccia la riforma delle coppe europee proposta dall’Uefa, allineandosi così agli altri principali campionati continentali. La delibera che esprime la posizione critica della massima serie italiana è stata approvata a larga maggioranza, con il solo voto contrario del presidente della Juventus, Andrea Agnelli, e quattro astenuti (Roma, Fiorentina, Milan e Inter). Furto al negozio Scarpamondo, il ladro indossa la maglia ...

Figc - il piano Albertini Per la riforma dei settori giovanili : Le buone prove della Nazionale di Roberto Mancini, unita all’occasione mondiale per la Femminile, per l’Under 20 e all’attesa per l’Europeo dell’ Under 21, prefigura un anno di riscatto per il calcio azzurro. Ma fuori dal campo c’è ancora un tassello strategico da mettere a posto per l’ intero movimento calcistico: la riorganizzazione del settore […] L'articolo Figc, il piano Albertini per la ...

Ciclismo - Gianni Savio scrive a David Lappartient : chieste più tutele Per le squadre Professional - a rischio con la riforma 2020 : Gianni Savio, Presidente della Androni Giocattoli Sidermec, ha scritto una lettera aperta a David Lappartient (Presidente UCI) per richiedere maggiore tutela nei confronti delle squadre Professional. L’annunciata riforma prevista per il 2020 rischia di ridimensionare fortemente l’attività delle formazioni di seconda fascia: la partecipazione alle corse World Tour potrebbe essere notevolmente ridimensionata e si parla anche di ridurre ...

Caos procure : Bonafede va da Mattarella <br>Governo compatto Per riforma CSM : Il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede è salito al Quirinale per essere ricevuto dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella al quale "ha sentito il bisogno di rappresentare la sua preoccupazione" sulla bufera che ha investito procure e Csm e che ha fatto parlare di una nuova P2. Caos Csm, il presidente dell'Anm: 'Chi è coinvolto si dimetta' 5 membri togati del Csm hanno deciso di ...

Alfonso Bonafede da Mattarella : "Piano di riforma Per il Csm" : Il ministro Alfonso Bonafede, “in un momento molto delicato legato alle vicende che hanno investito il Csm, ha sentito il bisogno di rappresentare la sua preoccupazione al Capo dello Stato con cui si è confrontato in un colloquio cordiale durato circa 30 minuti”. È quanto si apprende dal ministero della Giustizia.Nell’incontro con il presidente della Repubblica, Bonafede ha “parlato dell’importanza di ...

SuPerchampions - il presidente dell’Eca Andrea Agnelli : “La riforma non riguarda solo le big” : Andrea Agnelli, presidente dell’Eca, si rivolge ai membri dell’Associazione durante l’assemblea generale straordinaria a Malta sul futuro delle competizioni europee dopo il 2024: “La riforma non riguarda i grandi club, riguarda l’Europa. Abbiamo un punto di vista collettivo europeo, proviamo a trovare delle risposte che possano indirizzare il movimento europeo nel suo insieme – sottolinea – E alla ...

Riforma Champions League - Agnelli mette le cose in chiaro : “bisogna trovare soluzioni Per il bene del calcio europeo” : Il presidente dell’Eca si è soffermato sulla proposta di Riforma della Champions League, intervenendo all’Assemblea Generale tenutasi a Malta “Abbiamo una visione d’insieme del calcio europeo. Ognuno di noi proviene da un Paese diverso, con un campionato diverso con differenti problemi e opportunità. Cerchiamo tuttavia di trovare soluzioni per il bene del calcio europeo nel suo complesso, senza pensare ai singoli ...

Il piano di Visco Per la riforma delle tasse : Sulla flat tax non si pronuncia, ma piuttosto che l’ennesimo «intervento frammentato su una singola misura» servirebbe una riforma fiscale complessiva in modo da premiare il lavoro e favorire l’impresa. Ma prima ancora servirebbe una lotta più incisiva all’evasione usando a pieno le nuove tecnologie. A due giorni dalle Considerazioni finali, dal pa...

In Irlanda circa l’80 Per cento degli elettori ha appoggiato una riforma che rende più facile divorziare : In Irlanda il 24 maggio si sono tenute le elezioni europee, locali e un referendum per semplificare le norme sul divorzio. I risultati finali del referendum non sono ancora stati diffusi, ma secondo i primi dati circa l’80 per cento

Riforma istituti professionale : l’Ipseoa “Gagliardi” di Vibo un cantiere aPerto : Per il 30 maggio si svolgerà un nuovo seminario formativo con Pasquale Di Nunno, collaboratore della Struttura tecnica degli

Riforma Champions - Ceferin : «Fosse Per me non cambierei» : Il presidente dell’Uefa, Aleksander Ceferin, è tornato a parlare del futuro delle coppe europeo. In particolare, Ceferin ha sottolineato che non vede alcuna ragione per accelerare la Riforma della Champions League: «Se dipendesse da me, nulla dovrebbe cambiare», ha detto in un’intervista allo Spiegel. Il presidente del massimo organismo calcistico europeo ha affrontato anche il […] L'articolo Riforma Champions, Ceferin: «Fosse ...

