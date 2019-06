Pasti sospesi e cucine solidali | non è tutto un magna magna

ilgiornale

(Di lunedì 17 giugno 2019) Massimo M. Veronese È vero che non di solo pane vive l'uomo, ma in questo tempi tempi precari e squattrinati anche il pane può diventare una mano tesa, un gesto d'amore, un sasso lanciato contro l'indifferenza, senza che sia duro uguale. Prendi per esempio il ristorante «Terrazzina sul mare» sul lungomare Faleria di Porto Sant'Elpidio. Un giorno il titolare si vede arrivare una famigliola timida timida. Non hanno niente, sopratda mangiare. Si fanno forza e chiedono con la semplicità dell'innocenza: «Non è che ci può regalare una pizza?...». La gentilezza che frantuma i cuori, come fai a dire no? Ma Giovanni, il titolare, fa di più: ha deciso di offrire ogni giorno, dalle 11 alle 12, un pasto caldo a chi non può permetterselo. «Ho sentito il bisogno di fare qualcosa per le persone meno fortunate» racconta al Corriere Adriatico. Precisando sulla pagina Facebook del ...