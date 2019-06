Palermo | truffa all' Inps | sale a 100 numero indagati

Falsi malati - truffa all'Inps per più di un milione di euro : scandalo a Palermo : Fingevano di avere la talassemia per incassare la pensione: scoperta una truffa milionaria ai danni dell'Inps a Palermo. In...

A Palermo truffa milionaria all’Inps - 39 indagati : fingevano di essere talassemici : Per anni hanno percepito una pensione facendo finta di essere malati di talassemia e presentando all’Inps certificati medici falsi. Guai in vista per 39 persone accusate di falso e truffa ai danni dell’Inps di Palermo. Sono 54 i casi accertati di attestazioni false presentate all’istituto di previdenza sociale di Palermo al fine di percepire la pensione minima. Tutti simulavano di soffrire di una grave forma di talassemia grave ...

Palermo : truffa all'Inps - indagati anche due dipendenti : Palermo, 14 giu. (AdnKronos) - Ci sono anche due dipendenti dell'Inps tra i 39 indagati nell'ambito della truffa scoperta ai danni dell'ente di previdenza. Sono stati deferiti all'autorità giudiziaria con l’aggravante della violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione, poiché assegnati all

