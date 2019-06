MotoGp | sospiro di sollievo per Aleix Espargaro | gli esami hanno escluso danni ai

sportfair

(Di lunedì 17 giugno 2019) Il pilota spagnolo ha riportato una microfrattura al femore e una lesione alla tibia, molto meno di quanto i medici avevano inizialmente previstodiper, il pilota dell’Aprilia infatti non ha riportato guai seri dopo l’incidente del Gp di Barcellona che lo ha messo fuori causa al termine del primo giro. Glistrumentali a cui è stato sottoposto oggigravi, evidenziando una microfrattura al femore e una lesione alla tibia sinistra. La situazione verrà tenuta sotto controllo nei prossimi giorni, l’obiettivo diè ovviamente quello di rientrare per il Gp di Assen, prossimo appuntamento in calendario. “Sono sollevato dopo che glievidenziato una situazione migliore di quanto inizialmente previsto“ le parole di. “Mi dispiace comunque aver perso questa giornata ...