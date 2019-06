Morire di dolore | purtroppo | è possibile | la terribile storia di un padre coraggio che

meteoweb.eu

(Di lunedì 17 giugno 2019) Sono trascorsi tre anni dall’attentato della Promenade des Anglais, a Nizza, e Tahar Mejri non ce l’ha fatta. Quelgiorno perse il figlio e la moglie. Non si è più ripreso e si è letteralmente lasciato. “Non aveva alcun istinto suicida – hanno riferito alcuni membri dell’Associazione delle vittime che lo conoscevano bene – ma si è lasciato, talmente era triste e svuotato“. Tahar Mejri, 42 anni, aveva perso la sua famiglia il 14 luglio 2016 nell’attentato che fece 86 morti, tutte persone che in quel momento stavano seguendo i fuochi d’artificio. “E’ stata aperta un’inchiesta per verificare le cause della sua morte – ha detto Seloua Mensi, presidente dell’associazione Promenade des Anges, di cui fanno parte i familiari delle vittime – ma per la famiglia è morto di. Se ...

