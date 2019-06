Fuoco sacro

ilfoglio

(Di lunedì 17 giugno 2019) Un falò (vero) illumina la notte; le fiammelle (vere) di un candelabro oscillano al vento; sottili lingue di(proiettate) fuoriescono dalla bocca di una torre industriale; il rogo di un pianeta (altra proiezione) strugge tutto tra vampe purificatrici. E’ l’incendio, alluso o manifesto, sotto c

ilfoglio_it : Alla Scala va in scena “Chovanšcina”; un pianeta precipita sulla Terra e la distrugge. E’ l’idea distopica della Ru… - Mgu510 : RT @Gleich21: Ragazzi, io ve lo dico, non c’è modo di sterilizzare uno zoccolo di bovino se non buttandolo nel sacro fuoco dell’Etna. FIGUR… - Gleich21 : Ragazzi, io ve lo dico, non c’è modo di sterilizzare uno zoccolo di bovino se non buttandolo nel sacro fuoco dell’E… -