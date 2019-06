Firenze e gli amici | l’ultimo saluto a Franco Zeffirelli

Sciopero dei metalmeccanici - cortei a Milano - Firenze e Napoli. Bentivogli : «Governo fa come Schettino» : Sciopero di otto ore,oggi, dei metalmeccanici e tre manifestazioni in contemporanea a Milano, Firenze e Napoli, promosse da Fiom-Cgil, Fim-Cisl e Uilm-Uil, per chiedere al governo e alle imprese di...

Ed Sheeran a Firenze Rocks : scaletta - ultimi biglietti in prevendita e orari utili : Ed Sheeran a Firenze Rocks stasera, venerdì 14 giugno. Tutto è ormai pronto per accogliere uno degli artisti internazionali più apprezzati degli ultimi anni, uno di quei pochi che chitarra e voce è in grado di riempire gli stadi di tutto il mondo. Sono tre le tappe attese in Italia e si parte stasera con il concerto di Firenze in programma all'Ippodromo del Visarno (Visarno Arena) in occasione della manifestazione musicale Firenze ...

Sciopero metalmeccanici - sindacati in piazza a Milano - Firenze e Napoli. Bentivogli (Fim-Cisl) : “Governo come Schettino” : Marciano i sindacati, a Milano, Firenze e Napoli. Oggi i metalmeccanici scioperano otto ore e vanno in piazza per chiedere al governo e alle imprese di mettere al centro il lavoro, l’industria, i salari, i diritti. Le manifestazioni, promosse da Fiom-Cgil, Fim-Cisl e Uilm-Uil, vogliono tutele per i lavoratori a rischio, il cui numero, a causa delle varie crisi industriali in tutta Italia, oscilla “da 80mila a 280mila”. ...

Firenze Rocks 2019 al via/ Video : aprono i Dream Theater - poi gli Smashing Pumpkins : Firenze Rocks 2019 al via, Video: parte oggi la tre giorni in musica col metal dei Dream Theater e poi le esibizioni di Tool e Smashing Pumpkins

Scaletta e biglietti disponibili per i Dream Theater a Firenze Rocks : L'arrivo degli storici Dream Theater a Firenze Rocks, tra poche ore sul palco, suggella il tour italiano della band di Pull me under per la promozione dell'ultimo disco, "Distance over time", pubblicato il 22 febbraio. I paladini del progressive metal statunitense si uniscono alla line-up della prima giornata del festival fiorentino e saliranno sul palco alle 17:30, seguiti dallo show degli Smashing Pumpkins previsto per le 19:30 e dei ...

Scaletta - biglietti e informazioni per il concerto dei Tool a Firenze Rocks : L'arrivo dei Tool a Firenze Rocks è tra gli eventi più attesi del 2019, ma dobbiamo ricordare che la squadra di Maynard James Keenan detiene il primato per i tempi biblici con i quali ha annunciato l'uscita del nuovo album, prevista per il 30 agosto e anticipata dall'esecuzione di due brani inediti anche nel tour europeo. Il loro arrivo sul palco è previsto per le 21:45, dopo lo show degli Smashing Pumpkins e dei Dream Theater. I biglietti ...

La scaletta del tour europeo degli Smashing Pumpkins in attesa di Firenze Rocks : Tra poche ore il tour europeo degli Smashing Pumpkins sbarcherà al Firenze Rocks, con uno show nel quale ritroveremo Billy Corgan in compagnia degli storici James Iha alla chitarra e Jimmy Chamberlin alla batteria. La band di Chicago, che ancora porta sulle spalle l'eredità delle più importanti correnti alternative rock degli anni '90, ha pubblicato l'ultimo disco - "Shiny and Oh So Bright Vol 1 / LP: No Past No Future No Sun" - verso ...

Csm - le intercettazioni di Lotti e Palamara : “Per Roma si vira su Viola”. “Creazzo? Gli va messa paura. Liberi Firenze” : “Io strategicamente vi darei il suggerimento di chiudere tra il 27, 28 e 29”. “Si vira su Viola, sì ragazzi“. “Gli va messa paura con l’ altra storia, no? Liberi Firenze, no?”. Programmava il calendario delle votazioni, indicava il nome sul quale puntare per la procura di Roma, la stessa che aveva chiesto il suo rinvio a giudizio, auspicava l’allontanamento del procuratore che aveva arrestato i ...

A Firenze una libreria consiglia il romanzo giusto per stare meglio : Ormai da anni l’editoria italiana sta attraversando un momento di crisi. Questo è noto a tutti. Che esista una grande sproporzione dei libri immessi sul mercato rispetto a quelli venduti (ciò dovuto soprattutto al basso numero di lettori) è fuori di dubbio. Dall’altra parte internet ha accorciato le distanze tra distributore e fruitore di qualsiasi prodotto, e quindi anche tra casa editrice e lettore. Chi di noi non ha acquistato ...

Salvini contro la sentenza del Tar di Firenze : 'Sono a favore degli immigrati' : La sentenza del Tar di Firenze pronunciata il 4 giugno scorso ha bocciato l’ordinanza sulle "zone rosse". Il provvedimento giudiziario non è stato gradito da Matteo Salvini, il quale si è immediatamente scontrato con il verdetto e quindi con i magistrati che hanno pronunciato giudizi negativi nei riguardi dei suoi provvedimenti. I ricorsi contro i provvedimenti giudiziari del Tar Sono vari i ricorsi contro i provvedimenti giudiziari del Tar. ...

Giudici ‘pro migranti’ - il presidente Corte d’Appello di Firenze contro Salvini : “A rischio incolumità a causa degli attacchi” : I post di Matteo Salvini su Facebook, a fine maggio. Le fonti del Viminale, il 5 giugno, che annunciavano che il ministero dell’Interno impugnerà le sentenze di quei Giudici “fan dell’accoglienza”, come li aveva chiamati il vicepremier leghista sui social. E sotto i suoi post, centinaia di commenti contro il magistrato fiorentino Luciana Breggia. Che hanno spinto la presidente della Corte di Appello di Firenze, Margherita ...

Firenze - straniera aggredisce agenti : è la figlia a chiedere aiuto : La donna, in compagnia della piccola, ha iniziato a bere pesantemente fino ad ubriacarsi. Preoccupata, la bimba ha chiesto aiuto, ma la madre ha aggredito a graffi e morsi i poliziotti intervenuti Federico Garau ? Luoghi: Firenze

Firenze. Accordo per il rinnovo del contratto regionale degli addetti forestali : E' stato sottoscritto da Anci e dalle rappresentanze sindacali Flai Cgil, Fai Cisl e Uila Uil l'Accordo per il rinnovo