Emily Ratajkowski come una principessa… hot | bikini striminziti e curve in bella vista

Ma non ti fa schifo? Emily Ratajkowski a letto con il cane : La sexy Emily Ratajkowski nella bufera a causa di Colombo, il suo cucciolo di pastore tedesco. I fan: “Come puoi dormire con un cane?”. Si chiama Colombo ed è il nuovo cane di Emily Ratajkowski. Il cucciolo di pastore tedesco è con la modella da poche settimane ma già sembra vero amore. Emily, infatti, si concede spesso delle lunghe passeggiate per le strade di New York con il batuffolo di pelo sempre al guinzaglio in modo da ...

Emily Ratajkowski - il video oltre la censura. Zoom sul lato b - cosa spunta all'improvviso... : Emily Ratajkowski ha festeggiato i suoi 28 anni, in un party insieme al marito Sebastian Bear-McClard e agli amici, con un video su Instagram davvero bollente. Con uno Zoom sul suo lato b praticamente perfetto la modella ha mostrato il suo nuovo tatuaggio: si tratta della scritta "Emrata", il suo ni

Emily Ratajkowski con il nuovo taglio di capelli è una bomba sexy anni '60 : Si tende a credere che gli uomini, nelle donne, preferiscano i capelli lunghi, considerati tradizionalmente più femminili. Poi arriva Emily Ratajkowski con una nuova pettinatura, più corta e vagamente alla Jackie (Kennedy) Onassis, e sconfessa qualunque convinzione. La top model ha partecipato alla cerimonia di premiazione dei Tony Awards sfoggiando un’inedita chioma, notevolmente più corta rispetto al suo solito, cioè ...

Capelli : il taglio shag di Emily Ratajkowski è il trend dell’estate 2019 : Tutti i tagli medi per l'estateTutti i tagli medi per l'estateTutti i tagli medi per l'estateTutti i tagli medi per l'estateTutti i tagli medi per l'estateTutti i tagli medi per l'estateTutti i tagli medi per l'estateTutti i tagli medi per l'estateTutti i tagli medi per l'estateTutti i tagli medi per l'estateTutti i tagli medi per l'estateTutti i tagli medi per l'estateTutti i tagli medi per l'estateTutti i tagli medi per l'estateTutti i tagli ...

Sopra il lato b! Il tatuaggio di Emily Ratajkowski è super hot : Emily Ratajkowski fa un graditissimo regalo di compleanno ai suoi fan su Instagram mostrando un tatuaggio particolarmente "caldo". Basta davvero poco a Emily Ratajkowski per catturare l’attenzione dei suoi fan. La top model statunitense è indubbiamente una delle donne più desiderate al mondo. I suoi ammiratori, numerosissimi, provengono davvero da ogni lato del pianeta. Basta dare un’occhiata al suo profilo Instagram, che con ...

Emily Ratajkowski - con l’estate tornano le foto hot in bikini : La sempre splendida Emily Ratajkowski, che ormai da quasi un anno e mezzo è anche una signora sposata, è in grado di riconquistare internet praticamente a comando: il 4 giugno, a due settimane o quasi dall’inizio ufficiale dell’estate, la bellissima modella e attrice (per la gelosia della moglie di Aaron Paul) californiana ha condiviso un suo scatto in costume da bagno – peraltro già visto in passato – ma il pubblico è ...

Un bikini che la copre appena! Emily Ratajkowski è irresistibilmente sexy : Con indosso solo un bikini brasiliano che esalta tutte le sue curve, la top model si conferma una delle donne più hot del mondo. Con lei si va ben oltre la prova costume. Nell’ultima immagine postata su Instagram, Emily Ratajkowski è davvero uno splendore. Eccola com un bikini modello brazilian decisamente ridotto che riesce appena a coprire le sue grazie. Nella foto, con tanto di lunghi capelli sciolti sulle spalle, delizioso ...

Emily Ratajkowski tra Riccardo Scamarcio e Aaron Paul nel thriller «Welcome Home» : Cosa ci fa Emily Ratajkowski tra Riccardo Scamarcio e Aaron Paul? Lei, lui e l’altro. La modella super sexy è al centro di un ménage à trois a tinte gialle, dove nulla è ciò che sembra. Emily Ratajkowski torna sul grande schermo per essere contesa da due uomini, interpretati da Aaron Paul (il Jesse Pinkett di Breaking Bad new entry in Westworld 3) e Riccardo Scamarcio, recentemente protagonista de Lo Spietato. Un ...

Emily Ratajkowski si spoglia sui social contro le leggi anti-aborto dell'Alabama - : Marina Lanzone La super modella e attrice americana ha affidato a Instagram il suo pensiero su quanto accaduto in questi giorni in Alabama. Ricorda la celebre sentenza della Corte suprema degli Stati Uniti e ribadisce: "Nostri i corpi, nostra la scelta". Emily Ratajkowski si è messa nuovamente a nudo sui social, ma questa volta non solo fisicamente. La super modella e attrice americana ha deciso di esporsi su una tematica molto ...

Emily Ratajkowski posa nuda contro la legge antiaborto dell’Alabama : nuda su Instagram, per sottolineare che il corpo delle donne appartiene solo alle donne che in tema di aborto devono avere piena libertà di scelta, la top model Emily Ratajkowski scatena l'ira degli hater e degli attivisti pro-life che difendono la legge anti-aborto votata in Alabama. La norma, che di fatto mette fuori legge l’aborto anche in caso di stupro o incesto, ammette come unica eccezione il rischio “serio” per la vita della futura ...

Emily Ratajkowski nuda per protestare contro le leggi anti-aborto : “Uomini al potere impongono la loro volontà sui corpi delle donne” : Anche Emily Ratajkowski è scesa in campo per protestare contro l’Alabama, lo Stato degli Usa che ha approvato nei giorni scorsi la legge anti-aborto più restrittiva d’America, vietandolo in ogni circostanza, anche in caso di incesto o stupro. La modella ha deciso così di pubblicare una sua foto completamente nuda spiegando nella didascalia le ragioni della sua protesta: “Questi uomini al potere stanno imponendo la loro volontà sui ...

Emily Ratajkowski nuda contro la legge anti-aborto : “Nostro corpo - nostra scelta” : La modella ha protestato contro il divieto assoluto di abortire stabilito in Alabama con un'immagine postata sui social

Emily Ratajkowski nuda contro le leggi antiaborto : "Nostro corpo - nostra scelta" : Emily Ratajkowski ha deciso di protestare su Instagram contro l’Arizona che ha approvato la legge più restrittiva d’America sull’aborto, vietandolo in tutte le circostanze, anche in caso di incesto o stupro. Unica eccezione quando si tratta di salvaguardare la salute della madre. La modella ha postato sui social una foto senza veli e ha spiegato le ragioni della sua protesta: “Questi uomini al potere stanno ...

Emily Ratajkowski è nuda dietro un séparé di plexiglas rosa - : Sandra Rondini La super modella americana posa nuda su Instagram in un ritratto d'autore che rievoca con stile tutta la trasgressiva atmosfera degli anni Settanta. Hot più che mai, Emily svela un lato b da urlo e cela il suo corpo statuario dietro una parete di plexiglas rosa Non passa giorno senza che Emily Ratajkowski delizi i suoi milioni di follower con uno scatto super hot, in un eterno gioco di vedo-non vedo. Fotografata di ...