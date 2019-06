Ecco il robot che impara col tatto e prova le sensazioni guardando gli oggetti

5G - Intelligenza Artificiale - privacy e robot : Ecco le 10 tendenze del settore tecnologico : Per aziende e consumatori è importante essere consapevoli delle tendenze tecnologiche sia per gli investimenti e l’acquisto dei prodotti, sia per essere al corrente dei propri diritti in ambito privacy, ad esempio. In quest’ottica BDO, organizzazione internazionale di revisione e consulenza aziendale, ha elencato i 10 trend che caratterizzeranno e guideranno il settore della tecnologia nei prossimi anni. ecco quali sono. ...

Ecco per la prima volta Ai-da - il primo robot umanoide artista : E' una ragazza mora con i capelli lunghi, disegna e muove gli occhi concentrata seguendo i tratti sul foglio. Ecco Ai-da il primo robot umanoide artista, chiamata così in onore della matematica Ada Lovelace. Ha un braccio robotico e disegna ciò che vede con una telecamera nell'occhio. E' stata mostrata per la prima volta all'Università di Oxford in occasione della presentazione della mostra "Unsecured Futures", la sua prima personale con ...

Ecco HyQReal - il robot italiano capace di trascinare un aereo : Sviluppato dell'Istituto italiano di Tecnologia (Iit), lo hanno presentato a Monteral alla International Conference on robotics and Automation. E' progettato per supportare l'uomo in scenari di emergenza, come incendi o terremoti

[Il caso] In Italia 3 milioni di posti di lavoro saranno cancellati dai robot : Ecco chi rischia : Per questo motivo la pianificazione di percorsi di studio e di formazione professionale in linea che le mutate esigenze dell'economia è uno dei punti chiave che decideranno il futuro dei singoli ...