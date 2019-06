Clausola rescissoria calciatori e allenatori | come funziona e chi la paga

termometropolitico

(Di lunedì 17 giugno 2019)e chi laNel periodo estivo il calciomercato è argomento clou, quanto meno per gli appassionati del mondo del pallone e per chi, ovviamente, dentro questo mondo ci lavora. Vediamo di seguitolae chi deverla. Se ti interessa saperne di più su quanto guadagna un arbitro di serie A, clicca qui.: cos’è e qual è il fondamento normativo in ambito calcistico In sintesi, occorre subito far notare che, nel gergo calcistico, i termini “” sono, in verità, impropri rispetto alla situazione cui fanno riferimento. Si tratta insomma di un utilizzo in senso molto ampio di un concetto tipico del diritto civile. Infatti, nelle circostanze di trasferimenti più o meno “forzati” dei(e ...

TMit_news : #TMmercato - si avvicina il colpo record dell'Atletico! Firma in arrivo e pagamento dell'intera clausola rescissori… - angelomangiante : Il #Napoli ha trovato l'accordo con #Manolas. C'è l'ok del giocatore, ora si cerca l'intesa tra #Roma e Napoli (cla… - MarcoBovicelli : #Milan, il club rossonero piomba su #Manolas: primi contatti per il difensore della #Roma, si prova a chiudere la t… -