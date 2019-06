Angela e Alessio | la coppia è già scoppiata Fan di UeD furiosi E lei perde un mare di

caffeinamagazine

(Di lunedì 17 giugno 2019) I rumors si susseguivano da giorni e, solo qualche ora fa,Nasti eCampoli hanno ufficializzato la rottura, ma i fan di Uomini e Donne non l’hanno presa bene ed hanno iniziato ad accusare la ex tronista di aver partecipato al dating show solo per lanciare il suo brand. Che la storia tra i due non stesse procedendo bene, lo si era capito fin dall’inizio. Poco dopo la scelta in diretta,aveva deciso di trascorrere le vacanze a Ibiza con la famiglia, menteè rimasto nella sua città. I due si erano scelti a fine maggio nello studio del dating show di Maria De Filippi, ma a distanza di 2 settimane si sono detti addio. A vuotare il sacco è la stessaNasti che, come riporta il sito Isaechia.it, spiega ai follower in una serie di Instagram story che cosa sia successo. “Io sono una ragazza di venti anni e ho intrapreso un’esperienza che ho vissuto al 100% con ...

forgiveyou10 : RT @Ileniaesposito0: Alessio ha fatto di tutto per non far buttare merda su Angela, ma lei con le sue storie rende inutili tutti i tentativ… - benvjamjn : RT @ansiolitic4: alessio dopo la scelta: quindi adesso stiamo insieme? angela nasti: - Ileniaesposito0 : Alessio ha fatto di tutto per non far buttare merda su Angela, ma lei con le sue storie rende inutili tutti i tenta… -