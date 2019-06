Vero o falso Caravaggio? Il “Giuditta e Oloferne” va all’asta

Salvini - ‘migranti malati di tubercolosi e scabbia’. Cosa c’è di falso e di Vero : La scabbia, la tubercolosi (TB) possono farci veramente paura, oggi nel XXI secolo? Qualcuno grida: “dagli all’untore!” come scriveva con celata ironia nei primi decenni dell’ottocento, Don Lisander, nel rievocare un’epoca lontana e tramontata definitivamente anche per lui. Può fare paura la scabbia allora? E corro il rischio di contrarla al giorno d’oggi, io cittadino della Repubblica italiana? E la TB, è veramente uno spauracchio, o solamente ...

Gli eurodeputati hanno uno stipendio a vita : Vero o falso? : No, gli eurodeputati non percepiscono uno stipendio a vita. Tuttavia, tra le indennità che possono essere versate loro per i due anni successivi al mandato e il contributo alla pensione che possono ricevere dai 63 anni in poi, non se la passano per niente male…

L'Ue non rispetta il diritto nazionale : Vero o falso? : I testi di legge europei prevalgono sul diritto nazionale, ma questa superiorità non è assoluta. Non tutte le decisioni vengono imposte agli stati nello stesso modo, e non tutti i campi legislativi sono interessati.

È Vero o falso che fare tanti addominali riduce il girovita? : Parte oggi la serie video vero o falso - Pillole di Benessere, di Claudia Ferrero e Stefano Scarpa, un ciclo di interviste-lampo con esperti di nutrizione, fitness, chirurgia estetica e bellezza sui ...

Kilimangiaro : gara “Vero-falso” tra il mare e lo spazio : Gran finale del Kilimangiaro con Camila Raznovich e tutti gli amici che l’hanno accompagnata nel corso della stagione. Ospiti speciali della puntata in onda domenica 28 aprile alle 15.30 su Rai3 il “cacciatore di paesaggi” Fabio Toncelli che visiterà Volterra, in Toscana, ed esplorerà insieme al geologo Mario Tozzi territori simili tra loro in Italia e all’estero. Ultima tappa del giro d’Italia tra i borghi più belli d’Italia. Questa domenica ...