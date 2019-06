Skateboard | Dew Tour 2019 | Ivan Federico e Alessandro Mazzara in finale! In palio punti

oasport

(Di domenica 16 giugno 2019)si sono qualificati alla Finale del Dew, prestigioso torneo diche mette inpesanti per il ranking internazionale (determinante per la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020). I due azzurri, impegnati nella specialità park, andranno a caccia del podio nell’atto conclusivo che andrà in scena tra poche ore a Long Beach (California, USA) e proveranno a fare saltare il banco contro una concorrenza di altissimo livello.ha chiuso la semifinale al secondo posto (77.00),ha terminato in sesta piazza (71.00). Al comando il brasiliano Pedro Barros (80.00), in finale rivedremo anche gli statunitensi Cory Juneau (76.00) e Heimana Reynolds (73.00), il brasiliano Luiz Francisco (74.00), l’australiano Keegan Palmer (70.00) e lo spagnolo Jaime Mateu (69.50). Clicca qui per mettere ...

