Nel Pd torna la maretta Calenda si vergogna di aver chiesto voti

Ordigno bellico Nel Bresciamo : operazioni concluse - in 12mila tornano a casa : L’Ordigno bellico della II Guerra Mondiale rinvenuto nei pressi di Adro (Brescia), è stato fatto brillare: gli artificieri del Genio guastatori hanno portato a conclusione le operazioni. Nel corso della giornata verranno riaperte le strade chiuse e i 12mila evacuati potranno fare rientro nelle proprie case. L'articolo Ordigno bellico nel Bresciamo: operazioni concluse, in 12mila tornano a casa sembra essere il primo su Meteo Web.

Incidente Venezia : la nave da crociera MSC Opera torna Nella città lagunare : La nave da crociera MSC Opera coinvolta lo scorso 2 giugno in un Incidente ha raggiunto nuovamente oggi il porto di Venezia, seguendo i consueti itinerari. Il passaggio di fronte al bacino di San Marco al traino di 3 rimorchiatori è avvenuto stavolta senza alcun problema. Lo scafo, dissequestrato dopo perizie, mostra ancora i segni dell’impatto con l’altra imbarcazione e con la banchina in pietra d’Istria. L'articolo Incidente ...

Torna su Sky Atlantic «Il racconto del reale». Prima puntata Nella Silicon Valley : Torna su Sky “Il racconto del reale”, il ciclo che racconta l’attualità attraverso un linguaggio contemporaneo: nessun attore né storie di fantasia, ma una narrazione senza tesi predefinite della realtà, direttamente dalle viva voce dei protagonisti. Nuove storie per capire il nostro presente, che comprendono produzioni originali italiane, realizzate in collaborazione con Sky, e i doc...

Temptation Island torna in tv e riparte col botto : cosa succede Nella prima puntata : Nel corso della prima puntata di Temptation Island, condotta come sempre da Filippo Bisciglia, è successo l’impensabile: una coppia ha chiesto subito il falò di confronto e si è lasciata. A rivelare la scoppiettante novità è il sito di Davide Maggio. Pare che due fidanzati abbiano richiesto a gran v

Atletica - Tamberi torna in pedana : l’azzurro sarà impegnato domenica Nel Meeting di Rabat : Reduce dall’esordio outdoor del Golden Gala Pietro Mennea, Tamberi è alla terza esperienza nella prestigiosa riunione marocchina torna in pedana Gianmarco Tamberi (Fiamme Gialle). Il primatista italiano parteciperà domenica 16 giugno al Meeting Mohammed VI d’Athletisme, sesta tappa della IAAF Diamond League. Reduce dall’esordio outdoor del Golden Gala Pietro Mennea, dove ha superato i 2,28, Tamberi è alla terza esperienza ...

AntoNella Clerici torna in tv. E su Instagram svela la sua vita felice con Vittorio Garrone : Antonella Clerici torna in televisione venerdì 14 giugno per condurre la Ballata per Genova con Amadeus. Ma intanto ne approfitta per godersi un po’ di sole e mare insieme al suo Vittorio Garrone. Antonellina si diverte a fare la cronaca delle sue brevissime vacanze su Instagram.-- Nelle Stories pubblica una simpatica foto di Garrone tra i flutti e commenta ironica: “Uomo in mare”. Poi sul profilo, non mancano scatti seriosi: lei di profilo ...

Torna l’allarme LegioNella : 2 casi a Pavia : Torna la Legionella in Lombardia: 2 casi sono stati registrati al San Matteo di Pavia nel pomeriggio di ieri. Entrambi i casi sono arrivati da Vigevano e uno dei ricoverati sarebbe stato trasportato in Rianimazione. La Legionella si trasmette tramite vecchi impianti idrici, caldaie e boiler malfunzionanti. L'articolo Torna l’allarme Legionella: 2 casi a Pavia sembra essere il primo su Meteo Web.

La Guerra è Finita casting a Sabbioneta - si torna Nel 1945 con Michele Soavi : La Guerra è Finita casting a Sabbioneta in provincia di Mantova. Michele Soavi torna in tv Si terranno, domani 15 giugno 2019, i casting de”La Guerra è Finita”. La fiction diretta da Michele Soavi sarà ambientata nel 1945 e tratterà i temi e le vicende dopo la fine della Seconda Guerra ...

Torna a crescere numero occupati - +25mila Nel primo trimestre : Istat: dopo due cali consecutivi, nel primo trimestre del 2019 il numero di persone occupate Torna a crescere, seppure lievemente

Bakayoko lascia il Milan e torna al Chelsea - il francese fa luce sul suo futuro : “vorrei giocare Nel PSG” : Tiemouè Bakayoko lascia il Milan per tornare al Chelsea: il centrocampista francese è ancora in certo sul suo futuro, ma strizza l’occhio al PSG Dopo un anno giocato ad alti livelli, ma con qualche grana vissuta fuori dal campo, Tiemouè Bakayoko ha lasciato il Milan. Troppo alto il riscatto da pagare al Chelsea, con i rossoneri che preferirebbero spostare quei soldi su altri profili più graditi alla dirigenza. Il centrocampista ...

Paul Wesley torna Nella seconda stagione di Tell Me A Story - in un nuovo ruolo – Notizie serie tv : Paul Wesley tornerà anche nella seconda stagione di Tell Me A Story, la serie antologica di Kevin Williamson per CBS All Access.Paul Wesley non ha ancora chiuso le porte a Kevin Williamson, che l’ha lanciato in The Vampire Diaries, e che gli ha chiesto di continuare in Tell Me A Story. Si tratta di una serie antologica poco conosciuta nel mondo, creata da Williamson e rilasciata da CBS All Access.L’attore era già nel cast della prima ...

Siracusa - spari Nella notte : 25enne ucciso - era appena tornato dopo serata con gli amici : Andrea Pace, 25 anni, con qualche precedente penale, è stato ucciso questa notte ad Avola, nel Siracusano, con colpi d’arma da fuoco. Stava rientrando a casa dopo aver trascorso la serata con alcuni amici.

WWE vs AEW : ritorna la “guerra” tra federazioni Nel wrestling? : In principio, furono gli anni ’80. Gli anni d’oro di un personaggio chiamato Terry Bollea, che tutti noi conosciamo come Hulk Hogan, che mandava in delirio con la sua “Hulkamania” folle intere di tutto il mondo, Italia compresa. Arrivano poi gli anni ’90 e con essi maggior violenza e maggior sangue, con minor copertura televisiva in Italia mentre negli Stati Uniti e in Canada andava in scena la Monday Night War tra le due federazioni più forti ...

Finalmente a casa! Noemi dimessa dall’ospedale Santobono di Napoli. La bimba ferita Nell’agguato del 3 maggio torna tra l’affetto dei suoi cari : Finalmente una bellissima notizia: Noemi, la bimba di 4 anni ferita in una sparatoria avvenuta lo scorso 3 maggio in piazza Nazionale a Napoli, è stata dimessa dall’ospedale pediatrico Santobono. La bimba, secondo quanto si apprende, ha lasciato l’ospedale in mattinata e si trova già a casa con i genitori. “Bisogna ancora una volta dire grazie ai medici e al personale sanitario che sono stati straordinari, confermando quanto sia un’eccellenza ...