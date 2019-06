Meteo | super caldo | giovedì arriva l' anticiclone africano | temperature sopra la media

Meteo - super caldo in Russia e Penisola Iberica : +31°C appena sotto il Circolo Polare Artico - +35°C in Portogallo [MAPPE] : Come previsto, l’impostazione che ha portato l’ennesima irruzione artica in Italia in questo maggio anomalo per freddo e maltempo, ha provocato anche temperature eccezionalmente alte nella Russia nordoccidentale. Così mentre l’Italia era alle prese con un weekend di forte maltempo che ha colpito prima il Nord e poi il Centro-Sud con grandine, forti temporali e tornado e conseguente calo delle temperature fino a +8/+10°C da Nord a Sud, ieri, 12 ...

Meteo - una “navicella aliena” in arrivo : mostruosa supercella “Mothership” in Texas [FOTO e VIDEO] : Incredibili immagini mostrano una nube “Mothership” su Amarillo, in Texas. Il video in time lapse che trovate in fondo all’articolo mostra una grande nuvola dalla strana forma a disco scivolare lentamente nel cielo, proprio come farebbe un’inquietante navicella aliena che si aggira sopra la superficie terrestre. La persona che ha girato il video ha raccontato a Newsflare che la nuvola “si stava facendo strada sulla Panhandle da diverse ore” e ...

Meteo 25 Aprile : qualche pioggia al Nord ma esplode l’Estate : sarà una Festa della Liberazione di super caldo : Meteo 25 Aprile – E’ tornato a splendere il sole su gran parte d’Italia dopo le forti piogge di ieri che purtroppo hanno provocato varie esondazioni di corsi d’acqua tra Toscana e Liguria con conseguenze drammatiche (una donna morta nel pisano, altre due disperse nel savonese). Intanto le temperature stanno aumentando in tutt’Italia, come ampiamente previsto nei giorni scorsi: stamattina abbiamo già +28°C a Licata, ...