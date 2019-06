Ciliegie | pesche a albicocche | l' estate dei prezzi pazzi Occhio alla rapina | quanto le

liberoquotidiano

(Di domenica 16 giugno 2019)per la frutta di stagione.precoci sono in vendita nella grande distribuzione adiversissimi. Pur della medesima categoria e con calibro identico. Differenze non completamente spiegabili con la qualità dei frutti, anche se le varietà in vendita ai va

GHERARDIMAURO1 : RT @Libero_official: Attenzione alla rapina: ciliegie, pesche e albicocche? Quanto dovreste pagarle nell'estate dei prezzi-pazzi https://t.… - Libero_official : Attenzione alla rapina: ciliegie, pesche e albicocche? Quanto dovreste pagarle nell'estate dei prezzi-pazzi - PinoTom3 : RT @PinoTom3: La mattina non possiamo fare a meno di iniziare la giornata con una grande tazza di caffè nero bollente accompagnata da fette… -