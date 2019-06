Buffon | “Sarri alla Juve non è rivoluzione | né scommessa È un percorso inedito”

ilnapolista

(Di domenica 16 giugno 2019)ha parlato, in una lunga intervista al Corriere dello Sport, non solo di sé, ma anche della sua vecchia amatantus e dell’assurda richiesta di alcuni tifosi di rimuovere la stella dedicata ad Antonio Conte dopo la decisione di allenare l’Inter. «Lui non ha mai tradito, non è il tipo che bacia la maglia, aderisce pubblicamente al progetto e poi alimenta i conflitti nello spogliatoio o in società. Considero il suo ritorno importante per tutto il sistema, così come quelli di Maldini, Boban, Sarri». Parla dei grandi ritorni nella serie A, senza dimentica Ancelotti «Carlo ha una statura internazionale unica, è il pluridecorato, ha alzato il livello del Napoli sul piano dell’appeal, della caratura. Se ha tratto benefici in primo luogo il club» Parla anche di Sarri, come se già fosse ufficialmente l’allenatore dellantus, una scelta singolare per i ...

