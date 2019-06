Serie A 2019-2020 | allenatori quasi tutti decisi | manca ancora la Juventus

Basket 3×3 - Women’s Series 2019 : le azzurre chiudono al secondo posto a Torino nell’ultimo appuntamento prima del Mondiale : Si conclude con un bilancio complessivamente positivo e con un buon secondo posto l’avventura del quartetto italiano alla FIBA 3×3 Women’s Series 2019 andata in scena a Torino, nella suggestiva cornice allestita per l’occasione in Piazza San Carlo. L’appuntamento, riservato alle squadre nazionali femminili, ha visto scendere in campo la formazione italiana campione del mondo in carica formata da Giulia Ciavarella, ...

Nuoto di fondo - World Series Lago Balaton 2019 : Arianna Bridi seconda nelle acque magiare. Sesta e settima posizione per Sanzullo e Bruni : Quarta tappa delle World Series di Nuoto di fondo nel Lago Baloton (Ungheria), sede due anni fa dei Mondiali 2017. In un contesto non facile, con temperature piuttosto alte, la 10 km maschile e femminile hanno regalato grande spettacolo al pubblico presente e le attese in casa magiara non sono state deluse. Il campione di casa Kristof Rasozvszky (oro nella 5 km e due argenti nella 10 e nella 25 km agli Europei di Glasgow 2018) si è imposto con ...

Calendario Serie Tv in Italia 2019 - Grand Hotel a luglio su FoxLife : Calendario Serie Tv in Italia 2019Ecco tutte le date di partenza dei telefilm in Italia su Mediaset, Sky, Netflix, Fox, Rai, Amazon, TIMVISIONIl Calendario Serie tv in Italia 2019 – La guida aggiornata alle Serie tv in arrivo nei prossimi mesi in Italia sui canali in chiaro, pay e sui servizi di streaming come Netflix, Amazon e TIMVISION.Da Gennaio 2019 a Dicembre 2019 ecco quando arriveranno i nuovi episodi di Grey’s Anatomy, Young ...

Baseball - Serie A1 2019 : ennesimo successo per Bologna - vincono Nettuno e Parma : Nuova giornata di gare nella Serie A1 di Baseball 2019, la prima del girone di ritorno, che ha vissuto quest’oggi tre sfide, partendo dall’ennesimo successo della UnipolSai Bologna, capace di passare in vantaggio 1-0 nel quarto inning contro San Marino, incrementando poi sul 3-1 nel corso della sesta frazione, chiudendo sul 3-2. Scontro pieno di emozioni tra Castenaso e Nettuno, in cui agli emiliani non sono bastate le 16 valide ...

Tennis - ATP 250 ‘s-Hertogenbosch 2019 - i risultati di oggi (venerdì 14 giugno) : ecatombe di teste di Serie - solo Gasquet e Coric in semifinale : ecatombe di teste di serie, che poi sono anche nomi importanti, all’ATP 250 di ‘s-Hertogenbosch. Sull’erba olandese vanno in semifinale soltanto due dei nomi più importanti del torneo, e cioè Richard Gasquet e Borna Coric. Il francese batte il cileno Nicolas Jarry per 7-6(8) 6-4, mentre il croato è costretto a una battaglia durissima per battere il cileno Christian Garin dopo aver anche salvato un match point nel terzo e ...

Softball - Serie A1 2019 : recuperata anche l’ultima coppia di partite della nona di andata. Bollate domina Castellana : anche l’ultima doppia sfida tra quelle da recuperare della nona giornata di andata della Serie A1 di Softball è stata portata a compimento, ed è quella tra MKF Bollate e Metalco Thunders Castellana. Il primo match vede partire subito Bollate con il turbo innestato, anche con una certa complicità di Castellana: D’Angelosa guadagna la base su ball con le altre piene, e così il primo punto lo guadagna senza fatica Lara Cecchetti. ...

Basket - Finale Scudetto 2019 - Gara-3 : Venezia espugna Sassari e si riporta avanti nella Serie : In una Gara-3 palpitante della Finale Scudetto dei playoff di serie A 2018-2019 l’Umana Reyer Venezia ha battuto fuori casa il Banco di Sardegna Sassari per 76-73 e si riporta in vantaggio nella serie sul 2-1. Venezia è subito avanti nel punteggio con un parziale iniziale di 4-0 e permette ai sardi solo di pareggiare il conto per tre volte nel corso del primo quarto, ma mai di mettere la testa avanti. La difesa dei ragazzi di coach De Raffaele è ...

Ritiri squadre Serie A 2019 : date - calendario e programma amichevoli : Ritiri squadre serie A 2019 : date, calendario e programma amichevoli Ritiri squadre serie A 2019. La serie A 2019-2020 inizia sabato 24 agosto. E finirà domenica 24 maggio 2020. A poca distanza dalla fine dell’ultimo campionato le 20 squadre che parteciperanno alla massima competizione calcistica nazionale scaldano i motori dal punto di vista organizzativo. Il 1° luglio inizia il calciomercato. Da settimane attira ...

Nuoto di fondo - World Series Lago Balaton 2019 : Bridi e Bruni nuovamente in scena - prove generali in vista dei Mondiali : Le World Series di Nuoto di fondo procedono a ritmo serrato. Quando manca un mese ai Mondiali 2019 a Gwangju (Corea del Sud), i migliori interpreti delle acque libere si esibiscono nel tradizionale contesto del Lago Balaton (Ungheria), sede della rassegna iridata di due anni fa. Una gara che andrà in scena domani, utile per testare la condizione in vista del clou stagionale. Un parterre di tutto rispetto ai nastri di partenza. Sul versante ...

Calendario Serie Tv in Italia 2019 - Warrior su Sky Atlantic dal 15 luglio : Calendario Serie Tv in Italia 2019Ecco tutte le date di partenza dei telefilm in Italia su Mediaset, Sky, Netflix, Fox, Rai, Amazon, TIMVISIONIl Calendario Serie tv in Italia 2019 – La guida aggiornata alle Serie tv in arrivo nei prossimi mesi in Italia sui canali in chiaro, pay e sui servizi di streaming come Netflix, Amazon e TIMVISION.Da Gennaio 2019 a Dicembre 2019 ecco quando arriveranno i nuovi episodi di Grey’s Anatomy, Young ...

Rugby a 7 femminile : le convocate dell’Italia per la prima tappa delle Grand Prix Series 2019. Obiettivo qualificazione al torneo preolimpico : L’head coach della Nazionale italiana di Rugby a 7 femminile, Diego Saccà, ha diramato l’elenco delle dodici convocate per la prima tappa delle Grand Prix Series, che scatteranno a Marcoussis, in Francia, il 29 e 30 giugno. L’Italia è inserita nel Girone C con Irlanda, Scozia e Spagna, mentre Russia, Inghilterra, Polonia ed Ucraina formano il Girone A, infine Francia, Belgio, Galles ed Olanda compongono il Girone B. Sarà molto ...

Pronostico Trapani-Piacenza - finale ritorno play-off Serie C 15-6-2019 : Pronostico Trapani-Piacenza, gara di ritorno seconda finale playoff di Serie C, sabato 15 giugno 2019Pronostico//Playoff//Serie C – Finalmente ci siamo. Dopo oltre un mese, anche i playoff di Serie C volgono al termine emettendo l’ultimo verdetto. Chi andrà a far compagnia al Pisa – oltre alle tre già promosse di diritto – tra Trapani e Piacenza?Andiamo scoprirlo assieme con il nostro PronosticoCome arrivano Trapani e Piacenza?Avevamo ...

Softball - Serie A1 2019 : Saronno batte Bollate - Forlì non lascia scampo a Parma - scambio di successi tra Pianoro e Caronno : Tra ieri e oggi, sono tre i doppi match dell’ottava e penultima giornata di ritorno svolti in Serie A1 di Softball, con il paradosso legato al fatto che debba ancora giocarsi la settima, a causa della compressione estrema del calendario. Bollate-Saronno Se ventiquattr’ore fa Bollate aveva strappato il successo, questa volta è Saronno a farlo, e in maniera sostanzialmente dominante fin dal primo inning, in cui Abbatine segna su ...

Basket - Finale scudetto 2019 - Gara-2 : Sassari ne ha di più - espugna il Taliercio e pareggia la Serie contro Venezia : Il vantaggio nella serie scudetto dell’Umana Reyer Venezia non dura che 48 ore: il Banco di Sardegna Sassari espugna il Taliercio al secondo tentativo con il punteggio di 66-80, giocando una partita di grandissima sostanza e soprattutto energia, quella che si trova in maggior misura negli uomini di Gianmarco Pozzecco. Sul fronte sardo il miglior realizzatore è Jaime Smith con 19 punti, seguito da Jack Cooley con 16 (e 10 rimbalzi) e da ...