Pronostico Halmstads vs Mjallby | Superettan 16-06-2019 e Info

(Di sabato 15 giugno 2019) Sweden, 13^ giornata, analisi edi, domenica 16 giugno. Consigli per la tua scommessa vincente.Ilrende visita all’affamato di punti. Gli ospiti, attualmente secondi, proveranno a mantenere il passo della capolista Varbergs BoIS e cercheranno di tornare al successo dopo il pareggio sul campo del Brommapojkarna. Di contro, la squadra di casa è pienamente coinvolta nella corsa per non retrocedere e non vince da due turni. L’ultima sfida in amichevole si è conclusa con il risultato di 3-3, mentre quando entrambe militavano in Allsvenskan nella stagione 2014 vinse ilall’Orjans Vall per 1-2.Come arrivano?L’è in lotta per non retrocedere ed ha due punti di vantaggio nei confronti dell’Osters penultimo. In caso di vittoria farebbe un enorme balzo in classifica ...