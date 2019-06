Hellblade e Moonlighter protagonisti dell' ultimo Humble Monthly bundle

eurogamer

(Di sabato 15 giugno 2019)ha reso noti i nuovi titoli disponibili del nuovo, ovvero il pluripremiato: Senua's Sacrifice ed il gestionale con elementi da gioco di ruolo. Come riporta VG247,è stato sviluppato da Ninja Theory (Enslaved e DmC ), ispirato dalle antiche tradizioni celtiche, segue il viaggio di Senua, che è costretta a partire per salvare la sua anima. Decisamente un ottima occasione per recuperare quest'ottimo titolo. Consiamo invece su un'altro pianeta (in termini di genere), questo curioso indie è infatti un mix tra un gioco di ruolo ed un gestionale, il giocatore dovrà esplorare pericolosi dungeon e poi tornare in città per vendere i manufatti recuperati.Oltre a questi due titoli, gli abbonatipossono mettere le mani su una serie di titoli misteriosi che saranno resi noti dal 5 luglio. Tuttavia ...

