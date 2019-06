Golf | US Open 2019 | programma | orari e tv di sabato 15 giugno I tee times e l’ordine di

oasport

(Di sabato 15 giugno 2019) Comincerà questo pomeriggio la parte che conta davvero dello US, il terzo Major della stagione diin corso di svolgimento a Pebble Beach, in California. Nonostante un vistoso calo nelle ultime due buche del secondo giro, all’inizio del terzo Francesco Molinari è in buona posizione per potersi misurare con i migliori, dal momento che il suo score dice -2. Sono nella zona di testa molti dei big, da Justin Rose a Louis Oosthuizen, da Rory McIlroy a Matt Kuchar, da Brooks Koepka a Sergio Garcia. Tiger Woods, invece, deve ripartire da uno score pari con il par. Dopo il pauroso disastro di ieri (con una singola buca completata in 13 colpi), è fuori il danese Lucas Bjerregaard, ma anche Bubba Watson e il thailandese Kiradech Aphibarnrat subiscono il taglio in maniera pesante. Niente weekend neppure per Renato Paratore, ma il romano può senz’altro accumulare ...

