Traffico Roma del 14-06-2019 ore 09 | 30

romadailynews

(Di venerdì 14 giugno 2019) NOTIZIARIOVENERDÌ 14 GIUGNOORE 9:20 DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DICAPITALE E DELL’ACI LUNGHE CODE PER INCIDENTE SULLA VIA NOMENTANA FRA TOR LUPARA E VIA PALOMBARESE IN DIREZIONE CENTRO. RALLENTAMENTI PER INCIDENTE SU VIA DELLA CAMILLUCCIA IN PROSSIMITÀ DI VIA TEHERAN, E SU VIA DI ACQUAFREDDA ALL’ ALTEZZA DI VIA NAZARETH. ALLE PORTE DIEST INCIDENTE SULLA VIA PRENESTINA ALL’ALTEZZA DI COLLE MONFORTANI; ALTRO INCIDENTE ANCHE SULLA VIA CASILINA IN PROSSIMITÀ DEL GRA: CI SONO CODE A PARTIRE DA VIA DI TORRENOVA VERSO IL CENTRO CITTÀ. PER LAVORI URGENTI SU VIA PAPIRIO CARBONE SONO CHIUSE VIA DI TOR CARBONE, FRA VIA APPIA ANTICA E VIA ARDEATINA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI, E VIA ERODE ATTICO, FRA VIA APPIA PIGNATELLI E VIA APPIA ANTICA IN DIREZIONE VIA LAURENTINA. SUL TRATTO URBANO DELL’A24-TERAMO CODE DA TOR CERVARA SINO AL ...

matteosalvinimi : A San Donà di Piave arresti ed espulsioni a raffica per un gruppo di spacciatori tunisini, a Roma sequestri e perqu… - ItalianAirForce : #Scramble nel pomeriggio per un #Eurofighter del #36Stormo decollato dal #51Stormo per intercettare un velivolo civ… - giornalettismo : A #Roma accade anche che il traffico si blocchi perché un toro e una mucca si accoppiano in strada. Accade a… -