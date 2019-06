Torvaianica RM | trovati due corpi carbonizzati

blogo

(Di venerdì 14 giugno 2019) Duesono stati scoperti questa mattina a, sul litorale romano, in un'automobile data alle fiamme poco prima in via San Pancrazio.L'allarme è stato lanciato quando il mezzo era ancora in fiamme. Solo dopo che i vigili del fuoco hanno domato le fiamme ci si è accorti che all'interno del veicolo c'erano due cadaveri.Stando alle prime informazioni si tratterebbe di un uomo e di una donna non ancora identificati. I carabinieri di Pomezia, allertati dal vigili del fuoco, sono già riusciti a rintracciare la proprietaria dell'automobile, prontamente interrogata insieme ad altre persone a lei legate.Le indagini proseguono. Dà fuoco all'auto con la figlia di tre anni a bordo per vendetta sulla ex Litiga con la ex compagna per l'affidamento della figlia: la chiude in macchine e le dà fuoco, la piccola di tre anni è ...

