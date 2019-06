scuolainforma

(Di venerdì 14 giugno 2019) L’accordo raggiunto sul filo di lana tra sindacati e MIUR, che sta per essere tradotto in provvedimento legislativo mediante inserimento nell’emendamento al Decreto Crescita, ha messo a confronto due correnti di pensiero che ha visto contrapposti, da un lato, i fautori della selezione con merito garantita dai concorsi pubblici e, dall’altro, i sostenitori della necessità di procedere alladei precari sulla quale pende ancora la procedura di infrazione europea. L’ennesimaUna certa stampa non ha saputo resistere alla tentazione di bollare comela decisione del ministero di approvare una nuova fase transitoria dedicata ai docenti della III fascia. Il quotidiano economico Il Sole 24 Ore, da sempre vicino ai poteri economici e universitari, riporta un intervento del Direttore della Fondazione Agnelli, Andrea Gavosto, che spara ...

scuolainforma : Stabilizzazione o sanatoria? -