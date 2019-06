abruzzo24ore.tv

(Di venerdì 14 giugno 2019) Roma - L'alta pressione nordafricana sta entrando nella sua fase culminante e nel pomeriggio di oggi, venerdì, darà il meglio di sé portando la colonnina di mercurio su valori molto elevati. Tuttavia il grannon sarà omogeneamente distribuito e su alcune zone quasi non si avvertirà l'azione dell'anticiclone africano. La sua presenza tra l'altro non avrà lunga vita e già nel corso del weekend verrà rimpiazzato da quello atlantico-azzorriano, dalle caratteristiche termiche meno calde. TOP DEL. Ma fermiamoci alla giornata in corso, ovvero quella in cui si raggiungeranno i valori più elevati. La fiammata nordafricana si avvertirà soprattuttoe regioni centro-meridionali, mentre quelle settentrionali rimarranno ancora influenzate da una circolazione più umida sudoccidentale che sarà anche causa di ...

DomenicoPicca : RT @MeteOnePB: #meteo #weekend: picco del #caldo sabato, da domenica #maestrale e temperature meno elevate #puglia #basilicata ??https://t.… - abruzzo24ore : Picco di caldo sull'Italia, ecco le città più roventi - Meteoservice1 : #SABATO 15 Giugno :Picco del caldo sulle regioni meridionali -