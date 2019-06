La criptovaluta di Facebook è quasi pronta

Facebook è pronto a lanciare la sua criptovaluta - Global Coin : La criptovaluta di Facebook, Global Coin, potrebbe vedere la luce nelle prossime settimane. The Information sostiene che la moneta digitale del social network di Menlo Park, dovrebbe essere presentata in anteprima al pubblico nel mese di giugno. Facebook al momento sta pianificando una campagna che includa bonus per i commercianti che adotteranno la criptovaluta per le transazioni effettuate tramite il social network, la creazione di ...

7 cose da sapere su Global Coin - la criptovaluta di Facebook : Whatsapp, Facebook e Instagram (Foto: Nasir Kachroo/NurPhoto via Getty Images) Tempo un anno e Facebook avrà una criptovaluta tutta sua, spendibile in quel gigantesco ecosistema che va da Messenger a Instagram, passando per Whatsapp. Una criptovaluta che secondo i rumors dovrebbe chiamarsi Global Coin. Ma di che progetto si tratta? E in cosa differisce dal bitCoin, la madre di tutte le criptovalute? 1. Stabilità contro volatilità La prima e più ...

Facebook è sempre più vicina a coniare la sua criptovaluta : Facebook (Getty Images) Facebook è sempre più vicino a realizzare il suo sistema di pagamento e di scambio di denaro in criptovalute. Lo riporta il Wall Street Journal, che afferma che la sezione dedicata agli affari economici della piattaforma di Mark Zuckerberg sta trattando con società finanziarie, esperti e siti di ecommerce per mettere in circolazione al più presto la sua moneta elettronica. Nelle intenzioni di Facebook, l’iniziativa ...

