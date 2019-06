I cibi da mangiare e quelli da evitare se si soffre di gastrite

Plastica - ogni settimana ne ingeriamo 5 grammi con acqua e cibi : “Come mangiare una carta di credito” : ogni settimana ingeriamo fino a 2000 minuscoli frammenti di Plastica, una quantità equivalente al peso di una carta di credito. A dirlo è lo studio “No Plastic in Nature: Assessing Plastic Ingestion from Nature to People” dell’Università australiana di Newcastle e commissionato dal Wwf, che combina i dati di oltre 50 precedenti ricerche. Secondo lo studio la maggior parte delle particelle ingerite sono sotto i 5 millimetri di ...

Cosa mangiare contro l’ansia? 5 cibi amici della serenità : Avete avuto fenomeni di attacchi di panico o ansia? Sappiate che l’alimentazione può aiutarvi a ritrovare la serenità, agendo sull’attività del cervello e il rilascio degli ormoni. I ricercatori del National Institutes of Health hanno condotto delle ricerche su come il cibo influenza l’umore, focalizzandosi in particolare sull’impatto degli Omega 3, acidi grassi in grado di agire positivamente in caso di depressione e ansia, grazie alla loro ...

Mangiare cibi con l’involucro. L’ennesima bufala sugli adolescenti #shellonchallenge : Sparare a zero sui nuovi adolescenti è cosa facile soprattutto se fatto da noi adulti (così lontanti molto spesso dai millennials) e se poi ci si mettono i giornalisti ad amplificare fatti senza aver poi veramente testato le fonti, allora diventa un vero e proprio pandemonio. Così da qualche giorno stiamo leggendo in rete e anche su grandi testate della nuova challenge ideata dai geniali ragazzotti dei nostri tempi. Secondo quanto trovato in ...

Artrite - quali cibi mangiare e quali evitare : “Tra gli alimenti consigliati ci sono il pesce azzurro, i cereali integrali e i legumi. Da evitare, invece, i formaggi...