Corso- Concorso Dirigenti Scolastici 2018 TAR Lazio | il ricorso dell’avv Marotta va

La Rai assumerà 100 nuovi giornalisti con un conCorsone. Ma c'è chi protesta : I 1700 giornalisti Rai diventeranno presto duemila. Il consiglio di amministrazione del 12 giugno ha dato il via libera a un concorso per l'assunzione di circa cento nuovi giornalisti, e parallelamente, annuncia l'Usigrai, il sindacato interno dei giornalisti, è a buon punto la stabilizzazione dei circa 200 che da anni lavorano nelle reti ma anche a Rainews 24 e nei giornali radio, con la partita Iva. Non ci sono ancora dettagli ufficiali su ...

Superenalotto di oggi - 13 giugno 2019 : i numeri vincenti del conCorso n.71 : Il Superenalotto è un gioco d’azzardo, legale, a premi gestito dalla SISAL. Fu introdotto in Italia il 3 dicembre 1997, in luogo del precedente Enalotto. Suo ideatore è stato Rodolfo Molo, ex presidente di Sisal e figlio di Geo Molo, che fu uno degli inventori del Totocalcio. Il gioco del lotto (o semplicemente lotto) è […] L'articolo Superenalotto di oggi, 13 giugno 2019 : i numeri vincenti del concorso n.71 sembra essere il primo ...

Ruolo da conCorso 2018 o da fase transitoria 2019 : In relazione all’accordo che ha portato alla decisione di indire una procedura straordinaria per immettere in Ruolo i docenti non abilitati, si aprono nuove prospettive anche per gli abilitati che hanno sostenuto il concorso straordinario 2018. Molti di loro appartengono ad un ambito verticale, circostanza per la quale la possibilità di accesso al Ruolo sull’altra classe di concorso per la quale non si è partecipato al transitorio, ...

Cosa prevede il conCorso salva-precari della scuola : Assunti a tempo indeterminato 24 mila e 250 professori delle secondarie con tre anni di servizio alle spalle. Per loro il ministero dell'Istruzione ha previsto un concorso straordinario. Questo il frutto dell'accordo tra governo e sindacati, che ieri sera hanno raggiunto un'intesa sulla nuova stabilizzazione di precari. Il Pas Il nodo dell'intesa, che diventerà un emendamento del disegno di legge Crescita e dovrà essere approvato in ...

Scuola - PAS e conCorso : come si svolgerà la procedura? Ecco i chiarimenti della Gilda degli Insegnanti : Il Coordinatore Nazionale della Gilda Insegnanti, Rino Di Meglio, ha fornito alcuni chiarimenti in merito all’intesa raggiunta nei giorni scorsi in merito ai PAS e alla fase transitoria dei docenti precari con più di 36 mesi. Ecco la spiegazione che è stata data durante un’intervista effettuata per Gilda TV. PAS ‘Va precisato, innanzitutto, che si parla di docenti della Scuola secondaria – ha esordito Rino Di Meglio ...

ConCorso Scuola Secondaria 2019 - tutte le informazioni per partecipare. Nuove possibilità per docenti tre anni servizio : Cresce l’attesa per il Concorso Scuola Secondaria 2019, che vedrà l’assunzione di decine di migliaia di docenti a partire dal settembre 2020. Secondo le ultime affermazioni del Ministro Bussetti, il bando uscirà dal mese di luglio e i posti disponibili saranno 48.536, di cui 8.491 sul sostegno. Tutti gli aggiornamenti sui Concorsi Scuola Concorso Scuola Secondaria 2019: cosa prevede Il Concorso Scuola Secondaria 2019 si svolgerà ...

ConCorso funzionari giudiziari - 1.850 posti : pubblicato il decreto in Gazzetta. Bando entro luglio : Il 2 maggio il Ministro della Pubblica Amministrazione Giulia Bongiorno ha firmato il decreto, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.136 del 12 Giugno 2019, che vedrà l’assunzione di 903 assistenti giudiziari con scorrimento di graduatorie esistenti e di 1.850 funzionari giudiziari tramite una procedura concorsuale gestita dal Formez. L’uscita del Bando del Concorso funzionari giudiziari è imminente: dalle parole del ...

ConCorso Dsga 2019 - prove scritte : i criteri di ammissione e la preparazione necessaria : In questi giorni si sono svolte le diverse sessioni della prova preselettiva del Concorso Dsga 2019: 11, 12 e 13 Giugno le date in cui i candidati sono stati sottoposti al test computer based, unico in tutto il territorio nazionale. Il punteggio ottenuto è stato reso noto subito al termine della sessione. Vediamo assieme i criteri di ammissione alle prove successive e la preparazione delle prove scritte. Tutto sul Concorso Dsga Concorso Dsga ...

Estrazione SiVinceTutto 12-05-2019 conCorso 224 : Estrazione SiVinceTutto 12-05-2019, ecco la sestina vincente del concorso numero 224 e relative quote. Estrazione SiVinceTutto 12-05-2019 – Combinazione Vincente 18 21 25 32 56 57 – La prossima Estrazione sarà effettuata mercoledì 12 Giugno 2018. Nessuna vincita con punti 6 nel concorso odierno. Di seguito i numeri più ritardatari e più frequenti del SiVinceTutto, aggiornati dopo l’Estrazione odierna Il numero […] L'articolo ...

ConCorso Dgsa : il voto minimo per superare la preselettiva si saprà dopo il 13 giugno : Ieri 11 giugno, si è svolto il primo turno della prova preselettiva per la selezione dei 2.004 Direttori dei servizi generali ed amministrativi (Dsga). Oggi mercoledì 12 giugno si sta svolgendo il secondo turno, ossia quello giallo; domani giovedì 13 giugno si svolgerà l'ultimo turno, quello porpora. I candidati a termine della prova conoscono il proprio punteggio ottenuto a seguito della correzione automatica e anonima del proprio elaborato ma ...

Scuola - sanatoria per i prof non abilitati : pronto conCorso straordinario per 55mila : La sanatoria per docenti non abilitati si farà. Annunciata dal ministro Marco Bussetti a due giorni dalle Europee, è già praticamente pronta: potranno accedervi i professori con almeno 36 mesi di servizio, circa 55mila in tutta Italia. Quasi la metà (cioè 24mila) saranno anche assunti, gli altri invece riceveranno il titolo di abilitazione con cui poter fare supplenze e partecipare al prossimo concorso ordinario. ...

ConCorso 545 infermieri Friuli : come prepararsi alle prove. Ecco il diario : E’ stato indetto il Concorso 545 infermieri Friuli– categoria D. Gli infermieri assunti saranno assegnati agli Enti del Servizio sanitario regionale, del Friuli Venezia Giulia. La comunicazione con i termini di scadenza, è stata pubblicata l’11 dicembre 2018 in Gazzetta Ufficiale. Ecco alcune informazioni utili sul Concorso. Scarica il Bando di Concorso Concorso 545 infermieri: requisiti per partecipare Per poter partecipare al ...

ConCorso Inps 967 posti : è online la graduatoria finale dei vincitori : Ci siamo: è stata pubblicata la graduatoria finale del Concorso Inps 967 posti consulente di protezione sociale. A Comunicarlo è stata direttamente l’Inps con un avviso sul suo portale. L’approvazione è avvenuta con determinazione presidenziale n.51 dell’11 giugno 2019, con cui sono state approvate sia graduatoria finale sia la graduatoria dei vincitori del Concorso pubblico, per titoli ed esami, a 967 posti di consulente protezione sociale nei ...