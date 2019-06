Square Enix ha intenzione di rendere disponibile in digitale tutto il suo catalogo di

In quanti giochi verrà diviso Final Fantasy VII Remake? Square Enix non ne ha idea : Final Fantasy VII Remake è stato uno dei grandissimi protagonisti delle conferenze pre-E3 2019 di questi giorni. Tutti abbiamo ancora negli occhi la meravigliosa presentazione organizzata da Square Enix ma purtroppo i dubbi sul progetto rimangono, in particolare per quanto riguarda il modo in cui verrà pubblicato e il numero effettivo di episodi in cui sarà suddiviso.Il primo episodio (se così può essere definito) verrà lanciato il 3 marzo del ...

Outriders : trailer e rilascio per il nuovo titolo di Square Enix : Dopo l’annuncio di Final Fantasy VII Remake, la casa videoludica Square Enix ha presentato all’E3 il nuovo Outriders. Outirders sarà uno shooter cooperativo drop-in/drop-out da 1 a 3 giocatori, disponibile per XBOX One, PlayStation 4 e PC dall’estate 2020. Durante l’evento, come è solito, è stato reso pubblico anche il trailer di annuncio. Sebastian Wojciechowski, Studio Head di People Can Fly – azienda che ha collaborato con Square Enix alla ...

Square Enix presenta all’E3 2019 il nuovo Final Fantasy e l’atteso Marvel’s Avenger : Alla fiera dei videogiochi E3 2019 non poteva mancare una delle aziende leader del settore, come Square Enix. L’evento di presentazione era molto atteso per l’annuncio dei titoli che gli appassionati attendevano da tempo, e che sono rimasti soddisfatti. La prima fila a va Final Fantasy VII Remake, ma l’entusiasmo si è acceso anche per Marvel’s Avenger e Dying Light 2. Il remake di Final Fantasy VII è stato protagonista di due ...

E3 2019 Square Enix a tutto gas - da Final Fantasy 7 Remake a Marvel’s Avengers : Con l'E3 2019 Square Enix si avvia verso la conclusione la tornata di conferenze sul palco del Convention Center di Los Angeles. Un appuntamento assolutamente imperdibile quello con il publisher nipponico, visti i numerosi leak che hanno accompagnato la marcia d’avvicinamento al giorno fissato per i reveal. Una notte italiana assolutamente calda quella appena trascorsa, in virtù di annunci succulenti che si apprestano a condizionare i piani ...

Square Enix annuncia Romacing Saga 3 e e Saga Scarlet Grace Ambitions : Durante il suo live event all’E3 2019, Square Enix, ha annunciato che il leggendario capolavoro RPG, Romancing Saga 3, arriverà presto in Occidente con una remaster in HD per console e dispositivi mobile. Square Enix ha anche rivelato che anche Saga Scarlet Grace: Ambitions, è in sviluppo per l’Europa e il Nord America. Sviluppato da veterani del settore tra cui il leggendario sviluppatore Akitoshi Kawazu, ...

E3 2019 nel segno di Marvel’s Avengers : primo trailer e uscita da Square Enix : Non solo l'incredibile remake di Final Fantasy 7. Anche Marvel's Avengers ha contribuito a far brillare la conferenza Square Enix in occasione dell'E3 2019. Lla compagnia nipponica ci aveva promesso che sarebbe stata la fiera videoludica più prestigiosa al mondo ad ospitare il primo trailer dell'avventura poligonale dedicata ai Vendicatori Marvel. Così, come vi dicevamo, è stato, grazie ad un filmato che ha saputo certamente conquistare tutti i ...

E3 2019 : alle 2 : 45 dell'11 giugno in diretta con EuroLive Speciale Conferenza Square Enix : Nella notte fonda di domani ci sarà spazio per uno degli ultimi eventi a livello di conferenze, con l'appuntamento organizzato da Square Enix.Sicuramente il piatto forte della proposta della compagnia sarà legato principalmente a due nomi: Final Fantasy VII Remake e Marvel's Avengers. Il primo gioco non ha bisogno di presentazioni ma dopo l'annuncio della data di uscita ha ancora molti dubbi da dipanare. Il secondo gioco, invece, è un autentico ...

Streaming E3 2019 di Square Enix : come guardare la conferenza e cosa aspettarsi : L'E3 2019 di Square Enix è alle porte! Dopo aver assistito alle conferenze di Electronic Arts, Bethesda e soprattutto Microsoft, sarà la casa del Chocobo a tenere banco in quel di Los Angeles, con un media briefing che ha il compito di mostrare al mondo - e alla stampa - tutte le novità che la compagnia dagli occhi a mandorla ha in serbo per il futuro. Un futuro che, tra le altre cose, fa rima con il remake di Final Fantasy VII. A sorpresa, ...

Uscita Final Fantasy 7 Remake ha finalmente una data - anticipazioni a sorpresa di Square Enix : Come un fulmine a ciel sereno irrompe nell'E3 2019 anche Final Fantasy 7 Remake, l'atteso ritorno sulla scena di quello che molto probabilmente è il capitolo in assoluto più amato dell'intera saga targata Square Enix. La fiera di Los Angeles procede spedita, con i vari publisher che stanno sparando tutte le cartucce del proprio arsenale per imbonirsi la community: basti pensare all'EA Play 2019 o all'E3 2019 Xbox, conferenze molto attese e che ...

Secondo teaser trailer per Outriders - il misterioso gioco di Square Enix che sarà mostrato all'E3 2019 : Square Enix ha pubblicato il Secondo teaser trailer per il suo nuovo gioco che sarà rivelato durante la conferenza all'E3 2019, Outriders, riporta DSOGaming. Analogamente al primo teaser, questo Secondo mostra solo un personaggio umano in quella che sembra essere una camera criogenica.Da quanto abbiamo appreso finora, Outriders potrebbe essere il nuovo gioco tripla A su cui People Can Fly sta lavorando. Poco fa, il team ha annunciato di aver ...

Google Stadia : I Giochi Square Enix annunciati : Square Enix è lieta di confermare che TOMB RAIDER, Rise of the Tomb Raider, Shadow of the Tomb Raider e FINAL FANTASY® XV saranno disponibili al lancio di Stadia, previsto per Novembre 2019. TOMB RAIDER esplora le origini di Lara Croft e la sua trasformazione da giovane inesperta a temprata sopravvissuta. Armata solo dell’istinto e della capacità di spingersi oltre i limiti della resistenza umana, Lara ...

Outriders è il nuovo e misterioso gioco di Square Enix - sarà mostrato all'E3 2019 : Square Enix ha recentemente pubblicato un trailer relativo ad Outriders, nuovo e misterioso titolo che sarà uno dei protagonisti dell'E3 2019.Come riporta Twinfinite, in realtà è dallo scorso mese che la compagnia ha iniziato a pubblicare alcuni post decisamente criptici al riguardo, con cui siamo venuti a conoscenza dell'esistenza di una spedizione sul pianeta Enoch. Tutti questi indizi sembrano culminare con la pubblicazione odierna, che ...

Square Enix registra il marchio Collection of Mana in Europa : Square Enix ha depositato il marchio di Collection of Mana in Europa all'inizio dell'anno, e questo dettaglio fa ben sperare tutti i fan in attesa di una localizzazione del gioco per l'occidente.I giocatori Nintendo Switch potrebbero dunque presto avere notizie di un'edizione europea del titolo, e con l'E3 2019 alle porte potremo finalmente avere delle notizie in merito, riporta Nintendoeverything.La Seiken Densetsu Collection è uscita per la ...

Dying Light 2 : novità sul gioco in arrivo all'E3 2019 - il publisher sarà Square Enix : Mentre l'E3 2019 si fa più vicino, Techland continua a lavorare all'atteso Dying Light 2, seguito dell'apprezzato primo capitolo atteso entro la fine del 2019.Ebbene, come riporta Gematsu, avremo notizie del titolo in occasione della fiera losangelina dell'E3 2019. A parlarne sarà Square Enix, da poco divenuto publisher del gioco in seguito alle trattative con Techland. Stando agli accordi Square Enix si occuperà delle copie destinate al mercato ...