Sea Watch | Salvini | “La nave illegale deve sbarcare a Tripoli” Ong annuncia querela per

Sea Watch - la Libia offre porto sicuro per la prima volta. Ma loro replicano : "Non li porteremo mai indietro" : E intano i legali della Ong annunciano querela per diffamazione nei confronti di Salvini

Libia - Sea Watch recupera 52 migranti. Salvini : "Atto di pirateria fuori legge" : Sergio Rame La Guardia costiera libica assume il coordinamento del caso. Ma la nave della ong tedesca intercetta il barcone e soccorre i 52 migranti. Salvini: "Ora c'è il dl Sicurezza, non finiranno in Italia" Una nuova missione della Sea Watch riporta sotto i riflettori l'emergenza partenze dalle coste libiche. L'equipaggio, messo in mare dalla ong tedesca fondata alla fine del 2014 da Harald Höppner, ha soccorso 52 immigrati ...

Ora la Sea Watch torna in mare : Chiara Sarra La Sea Watch - dissequestrata - salpa dal porto di Licata e naviga verso la Libia. A Lampedusa e Crotone arrivano barchini carichi di migranti Sea Watch torna a solcare il Mediterraneo. Dopo l'assist delle toghe che hanno dissequestrato la nave, l'imbarcazione dell'ong è salpata oggi dal porto di Licata alla volta della Libia. "Per oltre tre settimane il Mediterraneo centrale è rimasto senza nessuna nave civile di ...

Sea Watch : Asso 25 attracca a Pozzallo - porti sono aperti : Roma – “I porti sono aperti. Un anno dopo l’annuncio del Viminale di chiuderli, il mercantile Asso 25 sbarca le persone soccorse in Italia, a Pozzallo. È un importante atto di responsabilita’ delle autorita’ italiane, sebbene l’assistenza sia arrivata dopo oltre 48h e a piu’ di 24h dal nostro SOS”. Cosi’ su twitter la ong Sea Watch. L'articolo Sea Watch: Asso 25 attracca a Pozzallo, porti ...