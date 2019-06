Scaletta e biglietti disponibili per i Dream Theater a Firenze Rocks

optimaitalia

(Di giovedì 13 giugno 2019) L'arrivo degli storici, tra poche ore sul palco, suggella il tour italiano della band di Pull me under per la promozione dell'ultimo disco, "Distance over time", pubblicato il 22 febbraio. I paladini del progressive metal statunitense si uniscono alla line-up della prima giornata del festival fiorentino e saliranno sul palco alle 17:30, seguiti dallo show degli Smashing Pumpkins previsto per le 19:30 e dei Tool che chiuderanno la serata entrando in scena alle 21:45. La band gode ancora della forza dei tre componenti storici: James LaBrie alla voce, John Myung al basso e John Petrucci alla chitarra, e con questo nuovo album e questo tour celebra i primi 20 anni dalla pubblicazione del disco "Metropolis Pt. 2: Scenes from a Memory" (1999). La band di Boston, infatti, dopo l'esibizione aldi questa sera tornerà in Italia ...

