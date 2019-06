Samsung Galaxy A10e ufficiale | ma alcune specifiche sono un mistero

Arriva una pioggia di offerte su smartphone Android : Nokia 8.1 - HONOR View20 - ASUS ZenFone 5Z - Samsung Galaxy S10 Plus e altri : Continuano le offerte online sugli smartphone Android: Nokia 8.1, HONOR View20, ASUS ZenFone 5Z, Samsung Galaxy S10 Plus e Galaxy Note 9 L'articolo Arriva una pioggia di offerte su smartphone Android: Nokia 8.1, HONOR View20, ASUS ZenFone 5Z, Samsung Galaxy S10 Plus e altri proviene da TuttoAndroid.

Ecco cosa ci riservano i prossimi mesi di Samsung - HTC e Xiaomi tra Galaxy Note 10 - brevetti - "Wildfire" e certificazioni : Ecco le ultime indiscrezioni su Samsung, HTC e Xiaomi: diamo un'occhiata alle novità su Samsung Galaxy Note 10 e Galaxy M30, a un curioso brevetto, al possibile ritorno del brand HTC Wildfire e alla certificazione di uno smartphone Xiaomi denominato Mi CC9E.

Un nuovo Samsung Galaxy Tab da 8 pollici è dietro l'angolo - mentre calano i preordini di Galaxy Fold : Samsung potrebbe presto commercializzare una nuova versione di Galaxy Tab A (2019) da 8 pollici, mentre anche AT&T ha deciso di cancellare i preordini per il pieghevole Samsung Galaxy Fold.

Di nuovo in piedi il Samsung Galaxy S8 TIM : rilascio G950FXXU4DSE4 : Non perde occasione di mettersi in mostra il Samsung Galaxy S8, questa volta relativamente ai brandizzati TIM, che ricevono l'aggiornamento G950FXXU4DSE4 con patch di sicurezza di maggio 2019, di un solo passo indietro rispetto all'ultima release di giugno, non disponibile per tutti i dispositivi del brand sudcoreano. Il pacchetto in questione è contraddistinto da CSC G950FTIM4DSE4 e CHANGELIST 16019454, oltre ad avere una date build risalente ...

Ecco com'è un Samsung Galaxy S10 con un sistema di raffreddamento al liquido : Dallo staff di Linus Tech Tips arriva un nuovo curioso esperimento che ha come protagonista un Samsung Galaxy S10. Scopriamo insieme tutti i dettagli

Samsung Galaxy Tab S5 - con Snapdragon 855 e S-Pen - è atteso per agosto : Un nuovo tablet Samsung di fascia alta è stato avvistato su Geekbench con Snapdragon 855, il momento di Galaxy Tab S5 potrebbe essere vicino.

Samsung brevetta nuove soluzioni per Galaxy Fold e pensa al primo chipset con 5G integrato : Nuovi brevetti mostrano le soluzioni adottate da Samsung per correggere i problemi di Galaxy Fold, intanto sta per arrivare il primo chipset con 5G integrato.

I numeri certificano un iniziale successo per Samsung Galaxy S10 e Facebook Watch : Diamo qualche numero! I dati di vendita di Samsung Galaxy S10 sembrano essere decisamente promettenti per il colosso sud-coreano. Anche Facebook pare soddisfatta dei numeri fatti registrare dalla piattaforma Facebook Watch.

Samsung One UI è finalmente in rilascio anche per Galaxy Watch LTE da 46 mm : Il portafoglio di smartWatch di Samsung è stato aggiornato il mese scorso con l'ultima interfaccia One UI che rinnova l'aspetto del sistema operativo e aggiunge molte nuove funzionalità, tuttavia lo smartWatch Samsung Galaxy Watch 46 mm LTE è rimasto escluso dall'update. Ora anche questo modello sta finalmente ricevendo l'aggiornamento OTA per entrambe le versioni del firmware destinate agli Stati Uniti e all'Europa.

Tasso zero su volantino Mediaworld - prezzo Huawei P20 Lite giù e Samsung Galaxy a rate : Il volantino Mediaworld a Tasso zero è servito. La catena di elettronica propone nuove offerte a rate e non solo da domani 13 giugno e fino al giorno 20. Le occasioni in vetrina sono senz'altro quelle relative al Huawei P20 Lite ma anche ad un gran numero di smartphone tra attuali e ex top di gamma e pure dispositivi di fascia media. Non prevede una soluzione rateale per il suo basso costo ma il prezzo del Huawei P20 Lite è proprio degno di ...

Rilasciato XXU4CSE3 sui Samsung Galaxy S9 TIM - con patch di maggio : Questa del 12 giugno sembra essere decisamente la giornata dei Samsung Galaxy S9, non solo nell'ambito dell'ultimo aggiornamento contraddistinto dalla patch di giugno 2019, volto ad introdurre a bordo dell'ex top di gamma la Night Mode (foto di alta qualità anche in condizioni di scarsa illuminazione), oltre che ad un arricchimento della funzionalità Live Focus della fotocamera anteriore, in modo da regolare l'effetto sfocato dello ...

Samsung Galaxy A10 e A80 debuttano nel listino Vodafone con 30 rate mensili : Vodafone accoglie nel suo listino Samsung Galaxy A10 e Samsung Galaxy A80, i modelli "estremi" della nuova gamma A 2019 del produttore: ecco le offerte abbinabili e i prezzi di contributi iniziali e rate mensili.

I prezzi di Samsung Galaxy S10 - S10+ e S10e continueranno a calare velocemente secondo BankMyCell : Il calo dei prezzi dei Samsung Galaxy S10 è stato più veloce di quello di S9, ma anche degli iPhone XS/XR e continuerà in vista di marzo 2020.