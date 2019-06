Novità dalla hate parade

Le Novità di EA Play 2019 : tutti gli annunci e i trailer dalla conferenza E3 di Electronic Arts : L'E3 di quest'anno è iniziato nel segno di EA Play 2019. La conferenza del colosso Electronic Arts ha infatti aperto le danze poligonali della fiera videoludica più attesa dell'anno, sia dalla stampa che dai semplici appassionati. Una conferenza che, come da tradizione, ha messo sul piatto tutta una serie di annunci dedicati a un po' tutti i palati geek, per titoli che approderanno sul mercato - tra personal computer e console di ultima ...

Ecco le Novità in lavorazione per Google Messaggi dalla versione 4.4 : In attesa del blocco dello spam e il vero supporto RCS universale per tutti, Google Messaggi sta per ricevere alcune nuove funzionalità. Un teardown dell'ultimo aggiornamento mostra che il team di Google sta testando una nuova integrazione di Google Assistant nella schermata degli allegati e che Federated Learning sta crescendo in Gboard, inoltre ci sono anche le notifiche di promemoria per non dimenticarsi dei Messaggi ricevuti. L'articolo ...

Wwdc 2019. Apple svela le Novità - dalla tv al dark mode : l'evoluzione di iOS : A San Jose il keynote che dà il via alla conferenza degli sviluppatori. Arriva il dark mode per risparmiare energia e riposare gli occhi. Occhi puntati sul software per capire come cambia l'ecosistema della Mela

BMW - Dalla Serie 3 alle Suv - tutte le ultime Novità della gamma : La BMW ha diffuso un aggiornamento della gamma che coinvolge gran parte dei propri modelli. Come da tradizione, il periodo estivo è quello in cui vengono integrate motorizzazioni e dotazioni aggiuntive dei modelli già disponibili: le novità coinvolgono la Serie 3, la Serie 8, la X2, la X3, la X4, la X5, la X7, la Z4 e la M4. Sul mercato tedesco saranno introdotti anche gli inediti allestimenti BMW Individual Composition, ma sappiamo ancora se ...

Subito la risposta del Samsung Galaxy Note 9 al Galaxy S9 con 2 Novità dalla patch di maggio : Si parla molto in queste ore del Samsung Galaxy Note 9, grazie all'ultimo aggiornamento che proprio in queste sta mettendo piede in Europa. Si tratta a conti fatti della patch di maggio, che secondo le prime informazioni raccolte dovrebbe rappresentare la risposta perfetta al Samsung Galaxy S9. Quest'ultimo, infatti, nella giornata di ieri ha ricevuto il medesimo upgrade e secondo alcuni dettagli disponibili, pare si tratti del medesimo ...

Vincenzo Nibali a un passo dalla Trek-Segafredo : le ultime Novità - possibile un biennale da 3 milioni di euro : Vincenzo Nibali sembra essere sempre più indirizzato verso la Trek-Segafredo. A riportarlo è l’autorevole Cycling Weekly secondo il quale lo Squalo sarebbe ormai pronto per il cambio di casacca e per trasferirsi alla corte della squadra statunitense a partire dal 1° gennaio 2020. Il siciliano sta disputando un eccellente Tour of the Alps, la gamba sta rispondendo bene e si è messo in mostra con diversi scatti nelle prime quattro tappe ...