Ndrangheta traffico di droga dal Sud America | operazione dei Ros

‘Ndrangheta - il traffico dei cuccioli di cane nelle mani del clan : “Importati dall’Est Europa e poi rivenduti coi chip rubati” : Commerciavano cuccioli di cani, prelevati in paesi dell’Est e rivenduti in Italia con alti profitti. Animali maltrattati, chiusi in scatoloni e costretti alla violenza di lunghi viaggi nei bauli delle auto per sfuggire ai controlli. rivenduti con libretti sanitari falsi e microchip rubati. Lo facevano da tempo, come da tempo sui facili guadagni del traffico di cuccioli aveva messo le mani la cosca di ‘Ndrangheta condannata nel processo Aemilia. ...