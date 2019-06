Muore durante un’immersione il campione italiano di pesca subacquea

Lecce - si accascia durante una partita di calcetto fra colleghi : Muore poliziotto : Una terribile tragedia si è verificata nella serata di ieri, 12 giugno 2019, ad Aradeo, paesino del Leccese. Secondo quanto riporta la stampa locale e nazionale, un uomo di 56 anni, Silvio Montinari, di professione ispettore di Polizia, si accasciato subito dopo l'inizio della partita di calcetto tra colleghi. Per lui purtroppo non c'è stato nulla da fare: a niente sono serviti i tentativi dei sanitari del 118 di rianimarlo. L'uomo è morto sotto ...

Muore durante un’immersione il quattro volte campione di pesca in apnea Bruno De Silvestri : Dramma in Sardegna: il quattro volte campione italiano di pesca in apnea Bruno De Silvestri, 50 anni, è morto durante una immersione. Il fatto è avvenuto a circa due miglia da Porto Corallo, nel territorio di Villaputzu. De Silvestri si è tuffato in mare da un gommone d'appoggio, ma non è più risalito.Continua a leggere

Fragagnano. Vigile del Fuoco di 54 anni Muore durante un intervento a San Giorgio : Infortunio mortale sul lavoro per un Vigile del Fuoco di 54 anni di Fragagnano. L’uomo era in servizio al distretto

Usa - coppia gioca con una pistola durante un rapporto e parte un colpo : Muore una 24enne : Una terribile tragedia è avvenuta in Florida, a Valico, negli Stati Uniti, dove una ragazza di 24 anni, Paloma Williams, è deceduta presso il locale nosocomio dove è giunta con una gravissima ferita all'addome, provocata da un colpo di pistola. Secondo quanto riporta la stampa locale, pare che si sia trattato di un incidente, ma le indagini sono tutt'ora in corso. La giovane si trovava a casa del suo fidanzato, il 23enne Andrew Charles Shinault. ...

Salerno - tragedia durante la finale di calcio di Eccellenza : tifoso si sente male e Muore : Una terribile tragedia si è verificata ieri allo stadio 'Guaraglia' di Agropoli, nel salernitano, dove era di scena la finale del campionato di Eccellenza tra i padroni di casa e il Brindisi calcio, principale squadra cittadina del capoluogo di provincia adriatico. Ieri in centinaia sono partiti dalla Puglia per seguire i propri beniamini in Campania, dove tutti si aspettavano la vittoria finale, che è puntualmente arrivata, anche se con alcune ...

Incidenti in montagna - tragedia in Alto Adige : Muore durante la discesa : Domenica di Pentecoste tragica sulle montagne dell’Alto Adige. Un escursionista di 36 anni originario di Vipiteno in provincia di Bolzano e’ morto mentre assieme ad un amico stava compiendo un’escursione al Sas dai Tamersc, noto nell’ambiente alpinistico come “Tamersrock”, nella zona di Pedru’ sopra l’abitato di San Vigilio di Marebbe in Val Badia. Stando alle prime informazioni, l’uomo dopo ...

Stava lavorando! Cameriere Muore al ristorante durante un banchetto : Un Cameriere morto al ristorante mentre Stava lavorando. È quanto accaduto ieri, domenica 26 maggio, a Morino, nell’Aquilano. Per un uomo di sessantaquattro anni – Giampietro Occhiuzzi il suo nome – non c’è stato nulla da fare. A ricostruire quanto accaduto è “MarsicaLive”. Giampietro Occhiuzzi, di Avezzano, si trovava a prestare servizio nel ristorante Villa Elena a Morino quando improvvisamente è stato colpito da un malore. In questa domenica ...

Motocross - tragedia nel pesarese : pilota Muore durante una gara : Un tragico incidente ha colpito il circuito di Motocross di Cavallara e scosso tutto il mondo sportivo. durante una prova del Campionato Italiano Senior ha perso tragicamente la vita il pilota Raffaele Mazzola. Il funesto salto nel circuito durante il primo giro della quarta prova del Campionato Italiano, Raffaele Mazzola ha perso il controllo della moto ed è caduto durante un salto. Il pilota a questo punto sarebbe stato travolto dagli altri ...

Gli frana addosso una parete durante uno scavo! Muore operaio di 44 anni : Kastrijot Ndou, un operaio albanese di 44 anni, ha perso la vita ieri, sabato 25 maggio, a La Loggia, in provincia di Torino, in un incidente sul lavoro avvenuto in via Nizza. Il lavoratore era all’opera in un cantiere edile per l’ampliamento dell’acetificio Varvello. Stando a una prima ricostruzione pare che il 44enne si stesse occupando del collegamento alla rete fognaria, all'interno di uno scavo profondo circa tre metri, quando gli è ...

Tragedia nella gara di motocross a Pesaro - pilota Muore durante la gara - ferito il padre di Dovizioso : Incidente mortale nel circuito di motocross di Cavallara, a Mondavio (Pesaro Urbino) nel corso della manifestazione valevole come quarta prova del Campionato Italiano Senior di motocross. Nel corso...

Svizzera - dramma durante gita scolastica sui monti : 14enne scivola - cade nel dirupo e Muore : Il ragazzino è morto tragicamente dopo essere scivolato precipitando giù da un burrone per diverse centinaia di metri. Per lui inutili i successivi soccorsi giunti in elicottero. Alla terribile scena hanno assistito impotenti sia gli insegnanti che i compagni di rucola che sono rimasti sotto shock. Un alunno di 14 anni infatti è morto tragicamente dopo essere scivolato precipitando giù da un burrone per diverse centinaia di metri. La ...

Neonato Muore due settimane dopo la mamma - deceduta durante il parto : Mattew , un bimbo statunitense, è deceduto a causa delle complicazioni due settimane dopo la mamma, morta durante il parto.

Macerata. Si accascia durante la battuta. Vigile Muore mentre gioca a tennis : Dramma ieri pomeriggio, nei campi da tennis della frazione di Casette Verdini a Pollenza, dietro al palazzo Morresi. Mauro Clementoni, 63 anni, vicecomandante dei vigili urbani di Treia, è morto mentre stava giocando una partita insieme al cognato e a due amici.

Fiammata in bocca durante la lavanda gastrica - paziente Muore in ospedale : La tragedia in India, la donna era stata trovata esanime in strada dopo aver assunto delle capsule. Portata in ospedale i medici la stavano sottoponendo ad una procedura di lavaggio gastrico inserendo un sondino quando improvvisamente dalla bocca della donna è partita una Fiammata.Continua a leggere