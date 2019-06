Meteo - ecco l'estate "africana" con temperature fino a 41 gradi : quando arriva : Si allontana la fase di instabilità che ha creato disagi negli ultimi giorni soprattutto al Nord Italia. In arrivo...

Sbarco in Normandia : ecco come le previsioni Meteo di un uomo hanno cambiato il corso della II Guerra Mondiale e la storia del mondo : Una delle previsioni meteo più importanti della storia è stata realizzata all’inizio di giugno del 1944, preparando il terreno per il leggendario Sbarco in Normandia degli alleati. La comunità globale si ferma questa settimana per celebrare il 75° anniversario del cosiddetto D-Day, l’attacco degli alleati in Normandia che cambiò il corso della II Guerra Mondiale e la storia del mondo in un momento turbolento intorno alla metà del XX secolo e ...

Ribaltone Meteo : arriva l’estate. Ecco quando diremo addio a pioggia e freddo : Calendario a parte, di fatto la primavera non si è vista né sentita in questo 2019. Ma dopo un mese di maggio caratterizzato in gran parte da freddo, pioggia e temporali, il bel tempo sta finalmente tornando per impossessarsi definitivamente dell’Italia. Belle notizie sul fronte meteo: l’estate sta finalmente arrivando, anche se dovremo pazientare ancora qualche giorno. Sì, perché l’avvio di settimana sarà ancora all’insegna del ...

Meteo - ecco il ciclone maghrebino in formazione tra Sardegna e Sicilia : piogge torrenziali nella notte [LIVE] : Meteo estremo sull’Italia per il ciclone maghrebino che ha raggiunto il Sud del nostro Paese: è in formazione tra Sardegna e Sicilia, con un minimo di bassa pressione vicinissimo ai 1000hPa. La pioggia sta già cadendo in modo copioso soprattutto in Sardegna, dove nelle ultime ore sono caduti ben 62mm a Dorgali, 51mm a Poggio dei Pini, 48mm a San Giovanni Suergiu e Villanova Strisaili, 47mm ad Arbus, 44mm a Uta, 42mm a Capoterra, Villaputzu ...

Meteo - l'attacco polare : torna l'incubo di pioggia e freddo - ecco fino a quando : La nuova settimana si aprirà all'insegna del tempo instabile o molto instabile su buona parte del Centro-Sud, con piogge e temporali che potrebbero sconfinare a tratti delle zone costiere. Il ramo più settentrionale del fronte potrebbe spingersi fino a coinvolgere anche parte del Nord Italia, soprat

Meteo - ancora maltempo sull’Italia : tornano temporali e neve - ecco le regioni più a rischio : Che tempo farà la prossima settimana? Secondo gli esperti del Meteo, a partire da lunedì 20 maggio su tutta l'Italia ci saranno piogge, soprattutto al Centro-Nord, e possibili nevicate sulle Alpi. Bisognerà aspettare giovedì 23 maggio per registrare temperature in risalita grazie al passaggio dell'anticiclone africano. Ma la svolta è ancora lontana.

Meteo - sorpresa "amara" : ecco quando arriva finalmente il caldo : Gli esperti consigliano prudenza: a fine mese temperature in aumento, ma nessun assaggio d'estate. La svolta vera arriverà...

Meteo Primavera : ecco le immagini dell’Etna innevato : Il Meteo primaverile non sembra clemente per la Sicilia né per l’Italia intera, con temperature gelide, forti temporali e persino neve sulle vette. Anche il vulcano più famoso di Sicilia si fa coinvolgere: una coltre bianca riveste la sua superficie. ecco le immagini a cura di Nunzio Santonocito L'articolo Meteo Primavera: ecco le immagini dell’Etna innevato sembra essere il primo su Meteo Web.

Meteo - ecco il caldo (e sarà rovente) : c'è la data : Secondo gli esperti, a fine maggio arriverà l'alta pressione africana con temperature elevate. ecco le ultime previsioni...

Meteo - ecco quando finirà il freddo : Nel week end la penisola sarà colpita da una nuova perturbazione: di nuovo rimandato l'appuntamento con la bella stagione

Meteo Protezione Civile domani : nuovo peggioramento sul Nord Italia - ecco i dettagli : Nella giornata di domani una nuova perturbazione atlantica si avvicinerà da Ovest alla nostra penisola apportando un peggioramento del tempo sulle regioni settentrionali. Tempo generalmente stabile...

Meteo 1 Maggio : instabilita' pomeridiana nelle zone interne - ecco il bollettino della Protezione Civile : La giornata di domani, Mercoledì 1 Maggio, sarà caratterizzata da condizioni di instabilità a evoluzione diurna (quindi soprattutto nelle ore pomeridiane) nelle zone interne del centro-sud. Tempo...

Meteo 1° Maggio - festa dei lavoratori con forti temporali pomeridiani sull’Italia : ecco le zone colpite : Meteo 1° Maggio – Sarà una festa dei lavoratori dai due volti sull’Italia: in un contesto di variabilità, Mercoledì 1 Maggio vivremo un’evoluzione Meteo particolarmente pericolosa per molte aree che verranno colpite da forti temporali pomeridiani. Si tratta di fenomeni tipicamente primaverili, improvvisi, dovuti alla termo-convezione dell’aria con nubi a sviluppo verticale che nel giro di poco tempo potranno trasformare ...

Meteo - choc Meteorologico. Tornano pioggia e temperature basse : ecco dove : Sarà una domenica choc. Un ciclone freddo in discesa dal Nord Europa, trasformerà la giornata di domani in un vero choc Meteorologico con il ritorno di pioggia, di temporali, con il pericolo di grandine e addirittura con il ritorno della neve anche a quote basse per il periodo. Il ciclone freddo, avvertono gli esperti di ‘IlMeteo.it’, si addosserà all’arco alpino centro orientale, facendo crollare le temperature di diversi ...