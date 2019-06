Matrimonio a Prima Vista | Stefano e Wilma non riescono a divorziare Respinto anche

davidemaggio

(Di giovedì 13 giugno 2019)Soban e SaraMilani Non tutti i matrimoni hanno il lieto fine. Lo sanno beneSoban e SaraMilani, protagonisti della seconda edizione diItalia, reality show andato in onda su Sky Uno (in un autunno le nuove puntate su un’altra rete). I due, terminata l’esperienza nel programma, hanno scelto di sciogliere l’unione celebrata ma, a causa di alcuni cavilli legali, il giudice incaricato del caso sta rendendo problematico il loro desiderio di non essere più marito e moglie. I fatti risalgono al 2017: come prevedeva lo spirito della trasmissione,hanno deciso di convolare a nozze da perfetti sconosciuti, accettando di farsi riprendere dalle telecamere per circa tre mesi. Fin dal primo istante, la coppia non è riuscita però a trovare la giusta affinità e così entro sei mesi, periodo stabilito dal contratto ...

