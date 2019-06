L’occupazione è cosa da uomini: in Italia la metà delle donne con due o più figli non lavora (Di giovedì 13 giugno 2019) In Italia, oltre la metà delle donne con figli non lavora. A rivelarlo è un report dell'Istat, che mette in evidenza come in una coppia con figli su tre solo l'uomo è occupato. Un dato che è ancora più affermato nel Mezzogiorno e che sottolinea come ancora oggi, per una donna, una nascita comporti spesso una rinuncia in ambito lavorativo. (Di giovedì 13 giugno 2019) In, oltre laconnon lavora. A rivelarlo è un report dell'Istat, che mette in evidenza come in una coppia consu tre solo l'uomo è occupato. Un dato che è ancora più affermato nel Mezzogiorno e che sottolinea come ancora oggi, per una donna, una nascita comporti spesso una rinuncia in ambito lavorativo.

Secondo l'Istituto nazionale di statistica, nel 2018 le coppie con figli in cui entrambi i partner risultano occupati rappresenta il 28,87% del totale. In una coppia senza figli la quota arriva fino al 47,37%, a sottolineare come una nascita in famiglia sia causa di allontanamento dal mondo del lavoro per un genitore. Nella maggioranza delle volte si tratta della madre: se nelle coppie senza figli i casi in cui solo l'uomo lavora full-time sono il 22,11%, in quelle con prole si arriva fino al 36,08%. Tradotto in altri termini, ciò significa che in una coppia su tre con figli, è solo il padre ad essere occupato. Al Meridione questa tendenza è ancora più forte, per cui addirittura in quattro coppie con figli su dieci solo l'uomo lavora.