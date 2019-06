Lega e M5s litigano su Foa e Radio Radicale

Lega vota col PD per salvare Radio Radicale - M5S : 'Pioggia di soldi ingiustificata' : Alla fine la questione del salvataggio di Radio Radicale sembra essersi conclusa nel modo più inatteso. Dopo lunghe settimane di discussioni, la Lega ha deciso di votare con le opposizioni l'emendamento del Pd. In questo modo, la Radio prenderà nel 2019 altri 3 milioni di euro, oltre ai 9 già previsti. L'unico partito a votare contro è stato il Movimento 5 Stelle, che si è detto scandalizzato per la "pioggia di denaro immotivata". Nel frattempo ...

Radio Radicale : la Lega vota con le opposizioni - insorge il M5S : Nuovo terreno di scontro nella maggioranza di governo: è stato approvato nelle commissioni Bilancio e Finanze della Camera, riunite congiuntamente, l’emendamento del Partito Democratico che versa nelle casse di Radio Radicale 3 milioni di euro. In sostanza, con questo provvedimento la Radio viene salvata dalla chiusura. Il testo presentato dal PD era stato riformulato dalla Lega, ma aveva trovato il parere negativo del viceministro ...

Nessun accordo M5S-Lega su Foa : salta il voto. Il governo si spacca anche su Radio Radicale : Passa nelle Commissioni Bilancio e Finanze della Camera un emendamento del Pd (a firma Sensi e Giachetti) per “salvare” Radio Radicale con un finanziamento di altri 3 milioni per il 2019. Il testo è stato riformulato, spiegano i dem, su proposta della Lega. Ma il governo con il viceministro dell’Economia, Laura Castelli, ha dato parere contrario. H...

La maggioranza si spacca su Radio RadicaleLega vota con le opposizioni in Commissione |No da M5s : "Pioggia di soldi ingiustificata" : Passa nelle Commissioni Bilancio e Finanze della Camera un emendamento del Pd per "salvare" Radio Radicale. Il testo è stato riformulato, spiegano i dem, su proposta della Lega ma il governo con il viceministro dell'Economia, Laura Castelli, ha dato parere contrario.

Governo - la maggioranza si spacca su Rai e Radio Radicale : in Parlamento salta l'intesa Lega-M5S : La maggioranza si spacca simultaneamente in due commissioni: quella di Vigilanza Rai e quella Bilancio. salta l'accordo tra Lega e M5S sia per quanto riguarda il presidente Rai Marcello Foa che...

Rai - non c’è accordo Lega-M5s : salta il voto in Commissione Vigilanza sul doppio incarico al presidente Macello Foa : Una discussione di 20 minuti non è bastata ai due gruppi di maggioranza, Lega e Movimento 5 Stelle, per raggiungere un accordo sulla risoluzione contro il doppio incarico come presidente di Rai e RaiCom a Marcello Foa così è saltato il voto in Commissione Vigilanza previsto per questa mattina. Ieri sera sembrava che i due partiti di maggioranza avessero trovato un’intesa invece la seduta convocata alle 8 di questa mattina è stata sospesa e ...

Governo - la maggioranza si spacca su Rai e Radio Radicale : in Parlamento salta l'intesa Lega-M5S : La maggioranza si spacca simultaneamente in due commissioni: quella di Vigilanza Rai e quella Bilancio. salta l'accordo tra Lega e M5S sia per quanto riguarda il presidente Rai Marcello Foa che...

Rai - salta il voto in Commissione Vigilanza sul doppio incarico al presidente Macello Foa : non c’è accordo Lega-M5s : Una discussione di 20 minuti non è bastata ai due gruppi di maggioranza, Lega e Movimento 5 Stelle, per raggiungere un accordo sulla risoluzione contro il doppio incarico come presidente di Rai e RaiCom a Marcello Foa così è saltato il voto in Commissione Vigilanza previsto per questa mattina. Ieri sera sembrava che i due partiti di maggioranza avessero trovato un’intesa invece la seduta convocata alle 8 di questa mattina è stata sospesa e ...

Niente accordo Lega-M5s : salta il voto in vigilanza sul doppio incarico a Foa : salta il voto in Commissione di vigilanza Rai sulla risoluzione contro il doppio incarico al presidente Marcello Foa, nominato anche presidente di RaiCom. I due gruppi di maggioranza, in una riunione di 20 minuti avvenuta fuori dell’aula di San Macuto, non hanno trovato l’accordo sull’emendamento presentato dal capogruppo della Lega, Massimiliano Capitanio, e hanno fatto mancare il numero legale. Se ne riparlerà la ...

Radio Radicale - ok a 3 milioni per salvarla La Lega vota a favore - contrario il M5s : Passa nelle Commissioni Bilancio e Finanze della Camera un emendamento del Pd al decreto Crescita per salvare Radio Radicale con un finanziamento di altri 3 milioni per il 2019, che punta a favorire la conversione in digitale e la conservazione degli archivi. Il testo è stato riformulato, spiegano i dem, su proposta della Lega, ma il governo con il viceministro dell’Economia, Laura Castelli, ha dato parere contrario. Hanno votato a favore il ...

Sondaggi elettorali Tecnè : Lega in crescita - M5S ancora giù : Sondaggi elettorali Tecnè: Lega in crescita, M5S ancora giù Si allarga il divario tra Lega e Movimento 5 Stelle nell’ultimo Sondaggio Tecnè per TgCom24, andato in onda il 10 giugno. Il Carroccio, forte della vittoria alle europee e del buon risultato ottenuto con il centrodestra alle amministrative, cresce di due punti al 36% rispetto al voto del 26 maggio. Sondaggi elettorali Tecnè: M5S in crisi Al contrario i Cinque Stelle, ...

Sondaggi : Lega vola - Pd e M5S stabili - Forza Italia crolla ancora e la Meloni la raggiunge : Secondo l'ultimo Sondaggio andato in onda su La7, la Lega avrebbe superato addirittura il 37%. Il partito di Matteo Salvini continua dunque a guadagnare consensi. Pd e M5S vedono delle lievi fluttuazioni delle proprie percentuali, ma rimangono vicini ai numeri ottenuti alle elezioni Europee. Tutti gli altri partiti invece vanno abbastanza male, in particolare Forza Italia che sembra ormai essere stata raggiunta da Fratelli d'Italia di Giorgia ...

Tassa sulle cassette di sicurezza - cosa c'è dietro : pace fiscale sul contante - guerra tra Lega e M5s : Non chiamatela "Tassa sulle cassette di sicurezza". Matteo Salvini chiarisce le indiscrezioni di stampa e definisce "prive di qualsiasi fondamento" le ipotesi di "una patrimoniale, di tasse sui risparmi, sui conti correnti degli italiani o su cassette di sicurezza". Leggi anche: La novità anti-evasi

Luigi Di Maio trema - Beppe Grillo scrive al Fatto : "Il M5s deve ricominciare da capo - cos'è la Lega" : "Adesso ricominciamo daccapo". Luigi Di Maio avrà letto con un po' di inquietudine l'intervento-manifesto di Beppe Grillo sul Fatto quotidiano, che vuole tracciare le linee del futuro prossimo del Movimento 5 Stelle. Si parte dalla prospettiva, concreta, di una alleanza con il Pd: "Siamo a una svolt