Juventus | Allegri sorprende tutti con la sua decisione

Niente panchina per Allegri - l’ex allenatore della Juventus ammette : “starò fermo un anno - vi dico perchè” : L’ex allenatore della Juventus ha confermato che non allenerà nella prossima stagione, prendendosi un anno sabbatico per ricaricarsi “Sto fermo un anno, anche perchè c’è da riprendere un po’ in mano la vita privata. Questi ultimi 16 anni sono stato in una centrifuga. Lasci un po’ andare gli affetti familiari. Mi serve quest’anno per ricaricarmi per il prossimo“. Sono le parole di Massimiliano ...

Sarri Juventus - affare rinviato : Allegri tra i motivi del rinvio : Sarri Juventus – Lunedì doveva essere il giorno della separazione consensuale tra il Chelsea e Maurizio Sarri , invece il via libera ufficiale per il matrimonio tra la Juventus e il tecnico toscano non è ancora arrivato. Il Chelsea infatti prima di lasciare andare Sarri vuole trovare il suo sostituto e secondo ‘La Repubblica’ in queste ore avrebbe incassato un pesante […] More

Juventus - il rammarico di Matuidi : “Champions? Dopo l’Atletico pensavo che saremmo arrivati in fondo. Allegri ha pagato per tutti” : Blaise Matuidi ha rivelato un retroscena legato alla Champions League: il centrocampista della Juventus ha pensato di poter arrivare in fondo Dopo il successo sull’Atletico Madrid La Juventus ha chiuso una stagione da dominatrice in campionato, ma con la macchia di aver subito una cocente eliminazione ai quarti di finale di Champions League. Complice l’arrivo di Cristiano Ronaldo, i bianconeri erano fra i principali candidati ...

Juventus - Bernardeschi su Sarri e Allegri : “Sarri valido allenatore - Allegri ha fatto la storia…” : Le dichiarazioni di Bernardeschi su Sarri Federico Bernardeschi ha commentato da Coverciano, le voci su Sarri come prossimo nuovo tecnico della Juventus. Queste le sue parole: ”Sarri alla Juve? E’ un allenatore valido, che sta facendo una grande carriera. Ma io non so se sarà lui il successore di Allegri, aspettiamo la decisione della società prima di esprimerci noi giocatori”. – il giocatore ha così continuato ...

Juventus - Ambra Angiolini lancia frecciate : “Allegri è stato esonerato dalla sua squadra” : Continua a fare discutere l’addio di Massimiliano Allegri alla Juventus, i bianconeri continuano la ricerca al nuovo allenatore. La compagna del tecnico Ambra Angiolini lancia frecciate alla Juventus in un’intervista a Vanity Fair: “Massimiliano è stato esonerato dalla sua squadra, quella per la quale ha lottato, per la quale si è fatto da parte quando c’era da sollevare trofei (spessissimo), quella per la quale si è ...

Mercato Juventus - due titolarissimi di Allegri verso la cessione : Mercato Juventus – La Juventus, oltre al nuovo allenatore, deve cominciare a pensare anche alle trattative di calcioMercato, in vista della prossima sessione estiva. La dirigenza bianconera, con a capo Fabio Paratici, ha nelle intenzioni quella di rinforzare ulteriormente la rosa in vista della prossima stagione, quella decisiva per la rincorsa alla Champions League. Per fare calcioMercato, però, bisognerà attendere ...

Panchina Juventus - giorni concitati per scegliere il sostituto di Allegri : le ultime indiscrezioni : Il club bianconero lavora per individuare il sostituto di Allegri, salgono le quotazioni di Sarri ma non tramontano le ipotesi Pochettino e Klopp Il campionato è terminato, Massimiliano Allegri si è congedato con una sconfitta dalla Panchina della Juventus, stesa per 2-0 dalla Sampdoria al Ferraris. Chiusa dunque la stagione, Paratici si sta già muovendo per individuare il prossimo allenatore bianconero, che sarà chiamato a dare ...

Allenatore Juventus - la bomba di Dagospia : lite Allegri-Ronaldo - il retroscena sull’addio del tecnico : Ha del clamoroso quanto svelato dalla redazione di Dagospia sul divorzio tra Allegri e la Juventus: “La sconfitta con l’Ajax è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata la sconfitta con i ragazzini dell’Ajax: il portoghese Cristiano Ronaldo, che non sopporta nemmeno di perdere una partita di allenamento e il fumantino Allegri hanno avuto una lunga litigata dopo l’uscita dalla Champions”. Sarebbe questo ...

Sampdoria-Juventus si decide sul finale : ultima in bianconero amara per Allegri : Serie A: la Sampdoria si impone sulla Juventus. ultima partita amara per Allegri. Defrel e Caprari stendono i bianconeri nel finale La Sampdoria manda al tappeto la Juventus e si regala l’ultima gioia della stagione. I blucerchiati vincono 2-0 con i gol nel finale di Defrel e Caprari, rendendo così un po’ più amaro l’addio ai bianconeri di Massimiliano Allegri, l’artefice di un ciclo che ha portato in dote alla ...

Sampdoria-Juventus 2-0 - si chiude con una sconfitta l’avventura di Allegri sulla panchina bianconera [FOTO] : 1/15 Foto LaPresse - Tano Pecoraro ...

VIDEO Sampdoria-Juventus 2-0 : Highlights - gol e sintesi. Amara l’ultima di Allegri : Massimiliano Allegri saluta con una sconfitta la Juventus: nell’anticipo pomeridiano dell’ultima giornata di campionato i bianconeri cadono in casa della Sampdoria, che di impone nel finale con le reti di Defrel e Caprari. Highlights Sampdoria-Juventus 2-0 IL VANTAGGIO DI DEFREL Grégoire Defrel breaks the deadlock with a dribbler that gets past to make it 1 nil Sampdoria!!! #tlnsoccer #SampJuve #SerieA ...

Juventus post Allegri - Paratici : “Mai voluto Guardiola. Aspettiamo la fine delle competizioni - Dybala resta” : Guardiola no, Dybala sì. E per il successore di Massimiliano Allegri bisognerà ancora aspettare, almeno un’altra settimana. Parola del direttore sportivo della Juventus Fabio Paratici, che ha risposto ai microfoni di Dazn prima dell’ultima gara di campionato contro la Sampdoria. Parole chiare quelle del dirigente bianconero: resta da capire se siano sincere o dettate da qualche strategia di mercato. In attesa di conferme, non resta ...

PRONOSTICI SERIE A/ Quote e scommesse : l'ultima di Max Allegri con la Juventus : PRONOSTICI SERIE A: le Quote e le scommesse per le partite della 38e ultima giornata del primo campionato italiano, il 25 e 26 maggio 2019.

Nuovo allenatore Juventus - da Sarri a Guardiola : le ultime sul dopo Allegri : Nuovo allenatore Juventus – Contro la Sampdoria questo pomeriggio si chiuderà al Marassi la stagione della Juventus: un campionato che non ha avuto storia, con la squadra bianconera che si è laureata Campione d’Italia con molte giornate d’anticipo. Quella di oggi sarà però una partita importantissima, visto che sarà l’ultima di Massimiliano Allegri sulla panchina della ‘Vecchia Signora’. C’è però ...